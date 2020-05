Troisième lien: Lehouillier a cru à «un poisson d’avril en retard»

Visiblement surpris par les propos de Jean-François Gosselin au sujet du troisième lien, Gilles Lehouillier a carrément cru à «un poisson d’avril en retard».

C’est ce que le maire de Lévis a fait savoir, jeudi matin, en marge d’un point de presse téléphonique. «C’est pas le moment de commencer à baisser les bras, a-t-il suggéré. Après la pandémie, il y aura une vie. Ce n’est pas le moment de lancer la serviette.»

Mercredi, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a demandé à ce qu’on réévalue la pertinence de tous les grands projets, y compris le troisième lien. Au cours des dernières années, M. Gosselin a pourtant été un des plus ardents défenseurs de ce mégaprojet.

Refusant de se dire isolé sur le plan politique, M. Lehouillier a rappelé que le gouvernement du Québec appuie toujours le projet. «Personne n’a lancé la serviette sauf M. Gosselin, a-t-il insisté. Nous, on ne lance par la serviette. On va continuer.»

«Si on est contre le tramway, si on est contre le troisième lien, si on est contre tout, c’est quoi le projet d’avenir pour la région de Québec et de Chaudière Appalaches?», s’est demandé Gilles Lehouillier.

Le maire de Lévis a ajouté qu’on n’entend jamais ce type de demandes de révision de programmes pour les 20 milliards$ de chantiers routiers de la région de Montréal. «Ils n’arrêteront pas de construire l’échangeur Turcot parce que supposément le monde vont se mettre au télétravail. Voyons, c’est ridicule», a-t-il laissé tomber.