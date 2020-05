Vers un déménagement du siège social de SNC-Lavalin ?

Attention, en ce jour d’assemblée annuelle, Groupe SNC-Lavalin veut se donner le pouvoir de déménager son siège social.

Les actionnaires sont appelés à approuver une modification de son règlement 2005-1 stipulant que la « Société [SNC-Lavalin] peut quand elle le juge opportun... changer le lieu où est situé le siège social à une autre province au Canada ».

Implanté à Montréal, le siège social du fleuron québécois de l’ingénierie pourra ainsi déménager éventuellement ses pénates dans une autre province canadienne. Si, bien entendu, les actionnaires votent en faveur de la résolution, ce à quoi on s’attend !

La Caisse ne dit rien

À ma question à savoir si elle allait voter en faveur ou pas de ladite résolution permettant de déménager le siège social de SNC-Lavalin, la Caisse s’est contentée de me répondre que « nos votes sont publiés dans notre site web, dans les jours suivant l’assemblée ». La Caisse est le principal actionnaire de SNC avec 19,9 % des actions.

Cela en fait une belle jambe aux Québécois de découvrir, après coup, de quel bord la Caisse a voté sur une telle résolution aussi capitale en cette période où François Legault et son équipe économique (Pierre Fitzgibbon, Christian Dubé, Éric Girard) se battent pour la protection de nos sièges sociaux.

Quand la Caisse est contre une proposition ou une résolution d’une entreprise, elle ne se gêne pourtant pas pour le laisser savoir afin de faire pression. C’est ce qu’elle avait fait le 8 mai 2017, soit trois jours avant l’assemblée des actionnaires de Bombardier, en dévoilant le contenu d’une lettre incendiaire où elle critiquait la mauvaise gouvernance de Bombardier sur la rémunération de ses hauts dirigeants, tout en s’opposant ouvertement à la réélection du président exécutif Pierre Beaudoin.

Engagement ferme

Pour vous montrer à quel point le déménagement possible du siège social est un enjeu majeur, sachez que le conseil d’administration de SNC-Lavalin recommande aux actionnaires de voter « CONTRE » la proposition visant le « Maintien du siège au Québec » que le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) a déposée !

On ne sait pas si la Caisse va voter « contre » cette proposition stipulant « que le conseil d’administration s’engage à conserver le siège de la société au Québec ».

Le prétexte

En vertu d’une « convention de droits de l’investisseur » conclue avec la Caisse en juillet 2017, SNC-Lavalin « s’est engagée à faire en sorte que pendant 7 ans » le siège social de la société demeure à Montréal et que la prise de décisions stratégiques continue d’y être concentrée.

C’est beau. Mais à partir d’août 2024, Montréal risquera de perdre le siège social de SNC-Lavalin, faute d’engagement ferme.

Administrateurs étrangers

Le « poids » des administrateurs résidant au Québec au sein du conseil d’administration de SNC-Lavalin est très faible.

Sur les 11 administrateurs, à peine trois d’entre eux sont du Québec, dont le président et chef de la direction, Ian L. Edwards, et les administratrices Mary-Ann Bell et Isabelle Courville.

La majorité du conseil est donc concentrée entre les mains d’administrateurs hors Québec, dont quatre de l’Ontario, trois des É.-U. et un de Paris.

Vraiment pas rassurant !