FECTEAU, Sr Jeanne, O.P.



Au Cénacle du Cœur Eucharistique, le 6 mai 2020, est décédée, à la suite d'une longue maladie, sœur Jeanne Fecteau, à l'âge de 84 ans et 7 mois, après 63 ans de profession religieuse. Elle était membre de la Congrégation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices. Née à St- Odilon de Cranbourne (Sainte-Famille-de-Beauce), elle était la fille de feu Alexina Turmel et de feu Edmond Fecteau.Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Jeanne laisse dans le deuil son frère André (Juliette Jacques), sa sœur Lise (Lucien Carbonneau) et de nombreux neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Sœur Jeanne rejoint dans la Maison du Père ses sœurs: Denise, Germaine (feu Jules-Aimé Cloutier), Annette (feu Léger Lessard) et ses frères Armand (feu Pauline Lessard), Paul-Émile (feu Gilberte Cloutier). Les membres de la famille Fecteau remercient la communauté pour les bons soins prodigués à sœur Jeanne. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes. La direction des funérailles a été confiée à la maison