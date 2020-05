Aide de 22 M$ de Québec: Les garderies non subventionnées insatisfaites

L’injection de 22 millions $ du gouvernement provincial vendredi ne calme pas la grogne des propriétaires de garderies privées non subventionnées (GNS) qui craignent aussi les risques de contagion alors qu’elles rouvriront leurs portes lundi dans la plus grande partie du Québec, et le 25 mai dans le grand Montréal.

• À lire aussi: COVID-19: nouvelle aide de près de 22 M$ pour les garderies non subventionnées

• À lire aussi: COVID-19: des garderies non subventionnées «prises au piège»

Après avoir opéré durant deux semaines pour les enfants des travailleurs essentiels, les GNS ont été fermées à compter du 3 avril. Leur réouverture soulève maintenant des craintes.

«Nous avons peur», lance Khalid Daher, président de l’Alliance québécoise des garderies non subventionnée, après avoir appris l’éclosion de COVID-19 dans une garderie de Mascouche, dans Lanaudière, mardi.

«Nous sommes dans l’œil du cyclone et nous voulons repousser l’ouverture des garderies au 1er juillet. Attendons au moins que la courbe descende. Alors on pourra ouvrir à 100%», ajoute celui dont l’organisation regroupe plus de 200 membres.

Dans cette première phase de déconfinement, les garderies pourront accueillir entre 30 et 50% de leur clientèle maximale.

«30% de 80 ça fait 24. Donc un enfant d’un travailleur à risque pourrait en contaminer 24 autres. C’est ça le vrai danger et c’est ça que le gouvernement ne veut pas comprendre. Et l’immunité collective n’a pas été prouvée scientifiquement», peste M. Daher.

Craintes partagées

«Avec des bébés, la distanciation est nulle. Déjà qu’avec des enfants de 6 ans, ça va être difficile», fait remarquer Katia Leclerc, de la garderie les Timoilous, à Québec.

«Mon personnel se sent obligé de rentrer pour ne pas me laisser tomber et pour garder leur emploi, mais il peut leur arriver quelque chose», ajoute celle qui craint aussi pour sa mère de 73 ans dont elle s’occupe.

«Nos éducatrices sont préoccupées pour elles et pour leur famille. Notre bilan ici est meilleur qu’à Montréal, par contre, lundi, on va aussi ouvrir la région. Nos taux pourraient augmenter. Et si une éducatrice est atteinte, on doit fermer pour 15 jours. C’est le protocole», analyse Audrey St-Pierre, de la garderie Leurs premiers pas, à Saguenay.

Tous les intervenants contactés par Le Journal ont confirmé ne pas encore voir reçu les équipements de protection promis, mais la plupart ont pris les devants en faisant l’achat du matériel requis.

De plus, selon Mme St-Pierre, les masques en tissus lavables actuellement disponibles sur le marché ne respecteraient pas les normes que la CNESST lui a signifiées.

Oubliée en Beauce

Les GNS se plaignent aussi de ne pas bénéficier du même traitement que les centres de la petite enfance (CPE) et d’assumer de lourdes pertes financières.

La situation est encore plus critique pour la garderie Montessori Beauce, à Saint-Georges, qui n’a pas reçu le moindre sou depuis le début du confinement.

Lorsque les GNS étaient restreintes à ne servir que les travailleurs essentiels le 16 mars, Caroline Létourneau a décidé de fermer ses portes en l’absence de clients.

«J’ai rempli tous les formulaires du gouvernement pour être remboursée. Quand j’ai appelé au ministère (de la Famille), on m’a répondu que je n’avais pas le droit à cet argent. On m’a donné comme raison un message sur un réseau social disant que des parents étaient mécontents (parce que la garderie était fermée). J’ai 65 000$ de pertes depuis un mois et demi», explique-t-elle.

Photo Stevens LeBlanc

Le 28 avril, Mme Létourneau a écrit au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, pour l’informer de la situation. Le lendemain, Le Journal a contacté le ministère.

En début de soirée, le 29 avril, le ministère a répondu au Journal par courriel. «Après vérification, au départ, la garderie avait indiqué au Ministère qu’elle désirait fermer et qu’elle ne souhaitait pas obtenir de compensation. Compte tenu des informations nouvellement transmises et au terme d’une analyse, le ministère de la Famille a communiqué avec la Garderie pour l’informer qu’elle sera compensée.»

«Ils m’ont appelé à 16h (le 29 avril) pour s’excuser des inconvénients», raconte Caroline Létourneau, qui affirme ne jamais avoir dit qu’elle ne voulait pas de compensation. Mais huit jours plus tard, elle n’avait toujours pas reçu d’argent.

Aide insuffisante

L’aide supplémentaire de 22 millions $ du provincial annoncée ce matin ne satisfait pas Mme Létourneau. «Ils nous demandent d’ouvrir à perte. Ça ne passe pas du tout.»

Le ratio habituel dans une garderie est de huit enfants par éducatrice. Dans cette première phase du déconfinement, il passera à quatre par éducatrice. Pour les poupons, de cinq par éducatrice il sera ramené à deux.

«Pour respecter le ratio j’ai besoin de tout mon personnel. Et c’est impossible parce que ce ne sont pas tous les employés qui reviennent. On aimerait qu’ils assouplissent leurs mesures. On va devoir demander l’armée nous aussi?», demande Mme Létourneau, qui estime que le quart de ses 18 employés ne seront pas là lundi.

«Ça donne 10,10 $ par place par jour. C’est un montant complètement ridicule équivalant à 20% de mes salaires. En mars le gouvernement nous donnait 41 $ par place par jour. Et déjà j’avais une perte puisque mon tarif est de 50$. Je paye l’ensemble de ma masse salariale mais je ne reçois pas la moitié de ma clientèle. C’est sans compter que je dois mettre des employés de plus pour la désinfection et pour l’accueil. Je paye pour ouvrir», regrette Katia Leclerc.

«Depuis le 13 mars, les CPE et les garderies subventionnées ont reçu leur plein montant. Nous ne sommes pas reconnues comme les autres garderies. Pourtant nous offrons le même service», poursuit-elle.

«Les correspondances avec le ministère et le ministre Lacombe ça n’a pas été jojo. Depuis le départ il a mis un «X» sur notre réseau. Et les messages sont souvent contradictoires. Nous avons reçu seulement 70% des 41 $ promis. Nous attendons toujours le 30% manquant» explique Audrey St-Pierre, qui estime perdre 4000 $ par semaine.

«On va réussir à se compenser un peu avec le programme fédéral qui payera 75% des salaires de lundi jusqu’au 8 juin, mais après ce sera très difficile. Plusieurs garderies ont déjà demandé le prêt de 40 000 $ (du fédéral) et vont avoir de la difficulté à ouvrir», fait-elle remarquer.