Commerce électronique sur B2BQuotes, là où les clients et fournissent se retrouvent

La plateforme québécoise B2BQuotes qui réunit clients et fournisseurs connaît un beau succès dont les dirigeants veulent étendre ailleurs au Canada.

Les plateformes de type marché connaissent un succès fulgurant partout sur la planète. En deux mots, elles offrent aux demandeurs une facilité d’accès à des fournisseurs qui autrement ne peuvent se retrouver.

Le plus bel exemple vient des pays en développement où les gens, les microentreprises et les organisations peuvent enfin accéder à des services financiers, d’assurances et d’approvisionnement matériel grâce aux téléphones intelligents d’occasion dont nous n’avons plus besoin.

Concrètement, je pense à mon ami Hachim Badji, du Sénégal, qui a fait ses études à Montréal pour fonder plusieurs années plus tard Connectik.com dont les applications mobiles permettent à des sociétés comme la Croix-Rouge de transiger rapidement avec des fournisseurs.

Image par StartupStockPhotos, sur Pixabay

Plateforme B2BQuotes

B2BQuotes, de Montréal, est une plateforme de jumelage entre des clients à la recherche de services et des fournisseurs qui connaît un beau succès au Québec.

Fondée en 2017, par Mathieu Plante, maintenant PDG, l’entreprise soutient un réseau de 2000 fournisseurs en relation avec des milliers d’entreprises qui ont besoin les uns des autres pour faire avancer leurs projets.

Le succès de la plateforme déborde désormais les frontières de la province, si bien qu’environ 15% des fournisseurs proviennent du Canada anglais.

La Covid-19 qui a tout chamboulé

L’actuelle pandémie a donné un véritable coup d’accélérateur au commerce par voie électronique. Selon M. Plante, «Avec le passage à un approvisionnement en ligne plus important des entreprises dû à la Covid-19, nous avons eu une augmentation des projets qui doivent être remplis aussi bien au Québec que dans les autres provinces».

Fonctionnement

«Les clients et les fournisseurs sont vérifiés par B2BQuotes. Une fois le projet approuvé par la plateforme, les fournisseurs reçoivent une notification de l'opportunité qui détaille les paramètres du projet ainsi que le budget. Les fournisseurs sont mis en relation avec le projet par le biais d'un algorithme qui détermine les trois prestataires de services les mieux adaptés pour répondre au projet. Les clients ne paient pas pour la publication de leur projet, mais les fournisseurs paient un pourcentage de la valeur estimée du projet pour accéder aux informations du prospect.»

Plus de 3700 projets de clients ont vu le jour pour une valeur supérieure à 30 millions $, lesquels ont donné du travail à une foule de pigistes et de télétravailleurs.

www.B2BQuotes.com/fr