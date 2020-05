COVID-19: Des garderies non subventionnées «prises au piège»

Pour certaines garderies non subventionnées, la nouvelle aide financière de 22 millions $ du gouvernement ne suffira pas essuyer les pertes de plusieurs dizaines de milliers de dollars encourues par la pandémie de COVID-19.

Certains de ces établissements se disent perdus d’avance face à un dilemme qu’ils trouvent peu enviable : «Soit on ouvre et on est à perte, donc on s’endette, soit on n’ouvre pas et on n’a rien pour payer nos frais fixes», a commenté Katia Leclerc, propriétaire de la garderie Les Timoilous dans la région de Québec, vendredi en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On est un peu pris au piège», résume-t-elle.

Les garderies non subventionnées qui choisiront de rouvrir lundi, à l’occasion du début du déconfinement progressif des régions québécoises, recevront certes l’équivalent d’un peu plus de 10 $ par enfant par jour, mais ne pourront accueillir que 30 à 50 % des enfants de leur charge habituelle.

Sur le total de 70 000 enfants placés en garderies non subventionnées à travers le Québec, ce montant est insuffisant pour assumer les coûts du chauffage, des installations, du salaire des éducatrices et autres coûts fixes, juge Catherine Terroux.

«On ne va pas rouvrir», a simplement choisi la directrice générale de la garderie Le monde des frimousses à Beauport.

«On demande une aide justifiée autant au milieu privé que public. On voudrait surtout qu’il donne plus d’argent aux parents pour qu’ils puissent choisir le milieu où envoyer leur enfant», dit-elle, soulignant que les garderies ont droit à 60 $ quotidiennement au public.

Katia Leclerc, elle, prévoit du découragement du côté des parents qui travaillent dans les services essentiels. «Ils n’auront pas de place pour envoyer leurs enfants. Il y a déjà un fléau de places indisponibles. Ça engendre un stress supplémentaire.»

La nouvelle aide de Québec, à hauteur de 21,7 millions $ pour être exact, s’étalera sur la période du 4 mai au 19 juin et s’est ajoutée aux 30,5 millions $ déjà accordés depuis le début de la crise.