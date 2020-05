Du canard frais à votre porte

Avec la pandémie de COVID-19 et le confinement, les producteurs alimentaires québécois ont dû s’adapter à une nouvelle réalité.

La petite famille du Canard du Village, une ferme artisanale située depuis plus de 20 ans à Saint-Pie, en Montérégie, exploite donc un mode d’affaires différent. Ne pouvant plus compter sur une forte demande des restaurateurs, elle a dû convaincre massivement des particuliers pour susciter l’intérêt envers ses canards nourris de grains entiers et enrichis de graines de lin, le tout sans antibiotiques.

Boîte complète

« Avant, 90 % de nos clients étaient des restaurateurs, explique Alice De Guise, responsable des communications et future propriétaire avec son conjoint et sa belle-sœur. Les restaurants ont presque tous été fermés et nos commandes presque toutes annulées. Ç’a fait un renversement de vapeur : maintenant, 10 % de nos clients sont des restaurateurs et on doit aller chercher 90 % de nos ventes chez les consommateurs directement ou avec nos plateformes de vente en ligne comme Lufa, Maturin... »

L’équipe a eu l’idée de concocter une grosse boîte aux saveurs automnales (pâté de canard, cassoulet, etc.). Puis, elle s’est laissé enivrer par les parfums du barbecue avec une boîte comprenant entre autres un paquet de hamburger, un effiloché, une sauce à poutine et un confit d’oignons. Chaque fois pour 100 $.

Des appuis de la population

Si la situation commerciale est bien sûr précaire et que l’inquiétude persiste un peu, Alice De Guise confie que les craintes liées à cette viande dite haut de gamme ou de luxe ont été dissipées par la réponse positive des gens.

« Les Québécois ont vraiment compris que pour sauver les petites entreprises comme nous – maraîchères, alimentaires ou autres –, c’est vraiment d’investir dans les petits commerces. »

Bien que des gens se rendent

encore à la ferme pour récupérer leurs achats – sans contact et en respectant la distanciation –, c’est surtout le mode de livraison qui roule à pleine vapeur.

Peu importe le lieu desservi (Montréal, Québec, Montérégie), les consommateurs payent 10 $ par envoi et peuvent s’attendre à recevoir leurs produits en une semaine. Pour commander, on se rend au canardduvillage.com.

D’autres producteurs d’ici qui livrent du canard

Les Canards D’abord Saint-Norbert

Une longue liste de produits à faire saliver qu’il est possible de venir récupérer à la ferme ou de recevoir à la maison, le tout sans contact.

Canard Goûteux Warwick

Les canards fermiers et les gras artisanaux se marient aux lapins d’élevage. Des plats prêts à manger y sont aussi confectionnés.

Le Canard Goulu Saint-Apollinaire

Tous les produits frais, en pot (sauces, foie gras, etc.) et la trousse « Ça va bien aller » de la vaste offre sont disponibles pour livraison dans les environs.

Maître Canard Rimouski

De nombreuses déclinaisons de canards de Barbarie, qu’ils soient de chair ou de ponte. Des portions entières ou des transformations uniques disponibles en ligne.