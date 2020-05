En direct de l’univers spéciale fête des Mères: suite et fin d’une saison de défis

Samedi soir, la 11e saison d’En direct de l’univers prendra fin comme elle a commencé : avec un tour de force. « Oui, c’est costaud. Oui, c’est des défis. Mais en même temps, ça garde en vie », confie France Beaudoin en entrevue au Journal.

Jointe au téléphone vendredi après-midi, l’animatrice et productrice peaufine la préparation d’une émission thématique fête des Mères qui viendra clore un calendrier 2019-2020 qui n’aura pas été de tout repos pour son équipe et elle. En septembre, quand des accusations d’exhibition et de harcèlement sexuel sont tombées contre Patrick Bruel, une émission complète consacrée au chanteur français – et planifiée depuis des mois – s’est retrouvée aux poubelles moins d’une semaine avant l’enregistrement. Conséquence : un tout nouveau rendez-vous devait être conçu en cinq jours.

Cette fois, France Beaudoin et compagnie ont bénéficié de 10 jours pour pondre une émission spéciale de 90 minutes en pleine pandémie.

« C’est une année particulière, mais c’est aussi une année qui nous a fait grandir et qui est très, très, très riche », déclare-t-elle durant une pause de répétitions.

Un casse-tête

France Beaudoin croyait qu’elle savait dans quoi elle s’embarquait, le 22 avril dernier, quand Radio-Canada a annoncé la tenue d’un En direct de l’univers dédié aux mères. Elle pensait avoir prévu la majorité des défis techniques qu’un tournage au temps des mesures sanitaires représentait.

« Mais au bout du compte, c’est plus encore, avoue-t-elle. C’est un casse-tête pour assurer la sécurité de tout un chacun. Ce n’est pas tout de dire : on va garder deux mètres de distance. Tout prend infiniment plus de temps. Toute la chaîne est ralentie. Il faut trouver des solutions à chaque maillon. Il faut sécuriser chaque maillon. Il faut faire attention à nos réflexes. Ça fait 11 ans qu’on roule d’une manière. Ce n’est pas évident. »

Malgré la COVID-19, l’atmosphère en studio est agréable, souligne France Beaudoin.

« Tout le monde est tellement content juste de chanter, juste de revenir au travail. Ce matin, quand on a entendu la musique partir, ça nous a fait du bien. »

Formule différente

La formule de cette spéciale sera légèrement différente des En direct de l’univers qu’on connaît. L’émission sera diffusée en direct, plusieurs artistes seront présents, mais aucun invité ne s’assoira aux côtés de l’animatrice.

C’est l’univers musical des mères du Québec qui sera exploré. Le tout, à partir de suggestions recueillies sur Facebook. Le mois dernier, quelques questions ont été posées aux internautes. Quelle chanson fait danser votre mère ? Quelle chanson la représente ? Qui est son artiste coup de cœur ?

Ce mini-sondage s’est propagé comme une traînée de poudre. Plus de 8000 titres ont été recueillis. D’Emmenez-moi de Charles Aznavour à Suavemente d’Elvis Crespo, en passant par L’essentiel de Ginette Reno et Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, les propositions ratissent large.

« Ça couvre toutes sortes d’époques », confirme France Beaudoin.

Pour danser

Quant au ton qui sera adopté, l’animatrice promet des moments touchants, mais aussi des moments pour danser et pour rigoler.

« Arrangez-vous pour être capable de bouger dans votre salon ! ajoute-t-elle. J’espère que l’émission sera un moment de pur bonheur pour les gens. Parce que présentement, ce n’est pas superflu de penser à avoir du plaisir. »

ICI Télé présente En direct de l’univers – Spéciale fête des Mères samedi soir à 19 h. L’émission sera diffusée simultanément sur ICI Musique.