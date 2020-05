Faites ce que les artistes disent, pas ce qu’ils font

Mercredi, dans le journal Le Monde, 200 personnalités ont fait paraître un texte qui s’intitule Non à un retour à la normale.

De grands noms comme Isabelle Adjani, Pedro Almodovar, Cate Blanchett, Rooney Mara, Vanessa Paradis, Joaquin Phoenix, Sting, Zazie, Emma Stone, Stella McCartney et Rufus Wainwright dénoncent la société de consommation et nous préviennent qu’il faut maintenant profiter de la pandémie pour réinventer le monde.

« Après 2 mois de confinement, nous devons RÉALISER que nous devons changer de mode de fonctionnement (intérieur et extérieur) », a même précisé Juliette Binoche sur Instagram.

Moi, je veux bien, mais comment ces vedettes peuvent-elles dénoncer le « consumérisme » alors que certaines d’entre elles font de la publicité pour la vilaine société de consommation ?

UN DOUBLE DISCOURS

Si vous pensiez que les signataires du Pacte, au Québec, étaient bourrés de contradictions, attendez un peu de voir ce que ces donneurs de leçons nous proposent comme double discours.

« Le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même », disent les signataires de la lettre. Pourtant, il m’a suffi de quelques minutes de recherche pour trouver des dizaines de publicités pour des produits de consommation courante ou de grand luxe mettant ces grands militants en vedette.

Juliette Binoche, qui est l’initiatrice de cette « pétition », fait des pubs pour Lancôme et pour le Crédit Agricole (une banque).

Robert de Niro fait des pubs pour les autos Kia. Monica Bellucci et Marion Cotillard font des pubs pour Dior. Cate Blanchett fait des pubs pour Armani.

Madonna fait des pubs pour Versace et Dolce Gabbana.

J’aimerais bien que Vanessa Paradis (qui a fait des pubs pour Chanel) et Isabelle Adjani (qui a fait de la pub pour L’Oréal, la maison de joaillerie de luxe Poiray et les sacs à main Lancel) m’expliquent plus en détail comment elles voient ce nouveau monde à construire, où les inégalités sociales seraient moins présentes...

Se faire dire que « La transformation radicale s’impose » par des égéries de robes haute couture ou de fontaines de diamants, c’est quand même le comble de l’ironie, non ?

La designer de mode Stella McCartney est signataire de cette lettre. Sur son site de vente en ligne, je n’ai trouvé dans sa collection été 2020 que des vêtements hors de prix, dont un ravissant jumpsuit à 4135 $ !!!

J’aimerais bien qu’elle m’explique comment elle va combattre « les inégalités sociales » à ce prix-là.

ELLE FAIT SON CINÉMA

Cette tribune d’artistes moralisateurs, je vous le disais, a été véhiculée par Juliette Binoche. Et ce n’est pas la première fois que cette actrice fait lever des sourcils pour ses prises de position... étranges. L’année dernière, elle signait (avec d’autres artistes qui sont loin de crever de faim) une autre tribune, Les gilets jaunes, c’est nous.

Juliette Binoche est une de mes actrices préférées, de Mauvais sang à Chocolat, en passant par Le patient anglais.

Mais comment dire ? Son jugement me paraît en confinement.

Pas plus tard que mercredi, elle véhiculait sur Instagram une délirante théorie du complot, liant... les recherches sur le vaccin anti-COVID-19, une puce sous-cutanée, Bill Gates et la 5G !

J’aime bien Juliette Binoche, mais il faut qu’elle arrête de se faire... du mauvais sang.