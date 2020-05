Gilles Vigneault participera au spectacle Une chance qu’on s’a, qui sera diffusé à TVA et à Télé-Québec dimanche soir. Le poète de 91 ans livrera un message aux téléspectateurs et offrira une chanson en duo avec un artiste dont l’identité n’a pas été dévoilée.

L’équipe des Productions Déferlantes tenait à retenir les services du célèbre auteur-compositeur-interprète pour cette émission spéciale, qui servira à recueillir des fonds pour Les Petits Frères, un organisme qui soutient les aînés, et pour SOS violence conjugale. Une petite équipe s’est rendue chez M. Vigneault pour enregistrer sa performance.

Mais personne n’est entré chez lui, histoire de respecter les mesures de confinement.

Le nom de Gilles Vigneault vient gonfler un nombre déjà élevé d’artistes qui défileront en ondes de 19 h 30 à 21 h. Plus de 80 artistes ont confirmé leur présence. Parmi eux, signalons Céline Dion, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Les Trois Accords, Ariane Moffatt et Claude Dubois.

Des duos inattendus

Pilotée par Marie-Claude Barrette, Mélissa Bédard, Marie-Soleil Dion, Pier-Luc Funk, Marc Labrèche et Gildor Roy, l’émission Une chance qu’on s’a a été enregistrée en partie aux studios Mels, à Saint-Hubert, le week-end dernier.

D’après une première bande-annonce diffusée hier, on peut s’attendre à quelques collaborations étonnantes, dont celle entre Louis-Jean Cormier et Lara Fabian, qui reprendront S’il suffisait d’aimer à plus de deux mètres de distance. Charlotte Cardin fera également équipe avec Marie-Pierre Arthur.

Pour leur part, Marc Dupré et Annie Villeneuve uniront leurs forces pour chanter Rester forts.

« Les artistes n’ont pas eu des semaines pour pratiquer, mentionne le producteur exécutif du rendez-vous, Jean-Philippe Dion. Certains d’entre eux n’avaient jamais chanté ensemble.

Ils se sont contactés sur Facetime ou Zoom quelques jours avant d’enregistrer. Et une fois sur le plateau, on tournait après une ou deux répétitions. »

► Une chance qu’on s’a sera diffusée sans pause publicitaire dimanche soir à 19 h 30 à TVA et à Télé-Québec.