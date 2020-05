Intrigue et humour noir autour du Château Frontenac

Docu-fiction politique, comédie d’action fantastique, suspense absurde, thriller comique, horreur et érotisme, cinq auteurs de Québec ont eu carte blanche pour créer un balado de fiction qui se déroule dans la Vieille Capitale.

Solstice sera lancé le mercredi 13 mai sur le site du Théâtre Niveau Parking (theatreniveauparking.com).

Le comédien Charles-Étienne Beaulne, idéateur de ce projet, a donné comme directives de développer une intrigue originale teintée d’une touche d’humour grinçant, où un crime serait commis et dont l’action se déroulerait en partie au Château Frontenac.

David Bouchard a rédigé la docu-fiction politique Le funiculaire, Isabelle Hubert, le suspense absurde Le bal, Monika Pilon, le thriller comique Prise d’otage et Erika Soucy, une histoire d’horreur et d’érotisme destiné aux 18 ans et plus intitulée Le retardataire.

La comédie d’action fantastique La dynastie des louves, de Jean-Michel Girouard, dont l’enregistrement n’a pas été complété, en raison de la crise actuelle, sera mise en ligne plus tard.

Photo courtoisie, Théâtre Niveau Parking

Le projet Solstice a été mis en marche il y a quelques mois.

Histoires en parallèle

Ces cinq histoires, qui se déploient sous forme de capsules de 15 à 20 minutes, se déroulent en parallèle, lors d’un jour étrange de solstice d’été.

«Québec : la troisième ville la plus sécuritaire au monde. Un endroit magnifique où domine le souverain Château Frontenac. Chaque jour, le célèbre Hôtel voit défiler les touristes extasiés, les hommes d’affaires de passage ou les jeunes mariés candides... Qui pourrait imaginer que, derrière les portes closes de ses chambres, de ses suites et de ses salons, on escroque, on met, on vole, on martyrise, on assassine?...», peut-on lire dans le document de présentation.

Solstice met en vedette les comédiens Emmanuel Bédard, Joëlle Bourdon, Maude Boutin-St-Pierre, Simon C. Lepage, Pierre-Luc Désilets, Carolane Foucher, Érika Gagnon et Lucien Ratio.

«La balado de fiction invite à une forme d’écriture beaucoup plus libérée puisqu’aucune contrainte financière et technique n’interfère dans le processus de création. J’ai vraiment senti que les auteurs ont pris plaisir à écrire sans censure, et les comédiens à travailler un style de jeu beaucoup plus intimiste. Le résultat est tout simplement unique», a fait remarquer Charles-Étienne Beaulne, dans le communiqué de presse.