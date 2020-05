La FQM mise toujours sur septembre pour son congrès à Québec

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) planche sur divers scénarios qui pourraient lui permettre, espère-t-elle, de tenir son congrès annuel comme prévu en septembre à Québec avec une formule plus modeste.

Chaque année, la FQM organise un très gros congrès, sur quatre jours, qui attire environ 2000 participants. Des élus municipaux et des fonctionnaires des quatre coins de la province se déplacent pour assister à des conférences, participer à des ateliers, des formations et des activités de réseautage.

La crise sanitaire a tout chamboulé, mais l’organisation est à pied d’œuvre pour tenter de trouver une solution afin de sauver cet événement d’envergure, en partenariat avec le Centre des congrès de Québec qui, lui aussi, essaie de s’adapter à la nouvelle réalité et de se réinventer, dans la mesure du possible, pour une éventuelle reprise.

Pas évident, sachant que l’industrie du congrès consiste précisément à permettre à des centaines, voire des milliers de personnes de se réunir sous un même toit, alors que les rassemblements sont proscrits...

« C’est tout un défi, reconnaît la directrice des communications de la FQM, Line-Sylvie Perron. Le spectre des options sur lesquelles on travaille est extrêmement large. Ça va de “pas de congrès du tout” à notre formule optimiste, si on était autorisée par la Direction nationale de la santé publique, comme d’autres organisations, à tenir un congrès avec quelques centaines de personnes. »

Congrès hybride ou virtuel

Inutile, dans les circonstances, de travailler sur un scénario avec 2000 participants. « On ne perd pas deux secondes à travailler là-dessus. On le sait que ça n’arrivera pas. On travaille avec des formules hybrides, des trucs à distance, un congrès virtuel complètement, ou un congrès virtuel avec quelques personnes qui sont devant nous. On travaille très fort sur toutes sortes d’options », précise Mme Perron.

Pour la petite histoire, la FQM avait organisé le tout premier événement au Centre des congrès de Québec lors de son inauguration en 1996. « On pourrait donc, à la fin septembre, être un des premiers sinon le premier congrès pour la réouverture du Centre », observe-t-elle.

Pertes de 90 M$ à Québec

En entrevue avec Le Journal cette semaine, le PDG du Centre des congrès, Pierre-Michel Bouchard, disait lui aussi miser sur une relance en septembre, sachant que l’automne est une saison dédiée davantage aux congrès québécois et canadiens qu’aux congrès internationaux, lesquels sont tous annulés jusqu’à nouvel ordre en raison de la crise qui a entraîné la fermeture des frontières.

M. Bouchard évaluait alors que la pandémie risquait de priver la région de Québec de retombées d’environ 90 M$ en 2020 en raison de l’annulation ou du report de nombreux congrès et événements.