Le Marché public de Sainte-Foy sera ouvert samedi

La Ville de Québec annonce l’ouverture printanière du Marché public de Sainte-Foy sur l’avenue Roland-Beaudin, ce samedi, afin de permettre aux consommateurs de se procurer des fleurs et divers produits du terroir.

Puisque la construction du nouveau bâtiment a été interrompue en raison de la crise sanitaire, les producteurs de fleurs s’installeront dans des chapiteaux extérieurs temporairement. Les divers producteurs présents auront des tentes individuelles à leur disposition pour l’occasion.

Le Marché ouvre donc juste à temps pour la belle saison mais il demeurera fermé le dimanche jusqu’à nouvel ordre. Les clients y auront accès du lundi au samedi, de 8h à 18h. Les gens pourront s’y procurer, notamment, des vivaces et des annuelles, du terreau, du compost ainsi que des viandes de producteurs locaux et certains fruits et légumes de saison.

Accès contrôlé au site

«La Ville rappelle que le Marché public de Sainte-Foy suivra les recommandations de la Santé publique en matière d’hygiène et qu’il contrôlera l’accès au public en limitant le nombre de clients présents simultanément. Une file d’attente sera mise en place si nécessaire de façon à respecter la distanciation, tandis que la circulation se fera de façon unidirectionnelle», peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi matin.

«Des stations de lavage des mains sont prévues à l’entrée et à la sortie du site. Aucune aire de repos ou de pique-nique n’est prévue, ni aucune toilette publique», précise-t-on. Les travaux du nouveau bâtiment reprendront lundi prochain. Son ouverture est désormais prévue en juillet.

Le Grand Marché est ouvert aussi

La Ville rappelle également que le Grand Marché, sur le site d’Expocité, n’a jamais été fermé depuis le début de la crise et qu’il demeure accessible du lundi au samedi de 10h à 17h, mais qu’il demeure fermé lui aussi jusqu’à nouvel ordre le dimanche.