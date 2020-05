Le rosé n’attend pas le beau temps

Une terrasse, des amis, un verre de rosé. Vous voyez l’image ? Le portrait rêvé d’un bel après-midi de printemps. Un petit plaisir annuel qui donne un avant-goût de vacances, de légèreté et de farniente.

Tout ça, c’est l’image d’un printemps « normal ». Et celui de 2020, c’est le moins qu’on puisse dire, n’a rien de normal. Pour l’instant, on gèle dehors, on n’a pas trop la tête aux vacances et on commence à comprendre qu’il faudra s’armer de patience pour les rassemblements entre amis. Mais cela ne veut pas dire qu’on devrait repousser la saison du rosé pour autant. Au contraire ! Plus que jamais, vos Méchants Raisins voient dans ce vin léger et délicat un antidote rêvé à la morosité des temps et de la météo. Si ouvrir une bouteille de vin peut être une belle façon de voyager – en classe économique – sans quitter la maison, s’offrir le plaisir simple d’un vin rosé pourrait bien être une façon de se croire en été, le temps d’un verre.

Pour accompagner le déjeuner (virtuel) de la fête des Mères ce week-end, nous vous en proposons 10. Nos premiers coups de cœur de la saison, disponibles en bonne quantité à la SAQ, ainsi que deux trouvailles en importation privée.

Buvez moins, buvez mieux. Soyez prudents et... santé !

Les classiques de Provence

Château La Lieue, Coteaux Varois en Provence rosé 2019

France 13 %

1,2 g/L BIO | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 11687021

Le rosé de la famille Vial est l’un de nos favoris du printemps 2020, jusqu’à présent. Cinsault et grenache sont conduits en agriculture biologique. Les saveurs sont nettes et délicates, la bouche est fraîche, juste assez vineuse et termine sur une note saline. Beaucoup de plaisir pour le prix !

Vieux Château d’Astros, Côtes de Provence rosé 2019

France 13 %

1,9 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 10790843

On dit qu’il y a toujours eu de la vigne à Astros. Situé dans la douce région du Var, près de Vidauban, le domaine d’Astros a vu se succéder de nombreuses familles depuis plus de 800 ans. Le domaine appartient aujourd’hui à la famille marseillaise Maurel. Un assemblage classique de grenache, de syrah, de carignan et de cinsault donnant un rosé au fruité luxuriant. La bouche est fraîche et juteuse. Bonne persistance en finale. Un régal !

Mirabeau, Côtes de Provence rosé 2019, Rosé Classique

France 13 %

1,6 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 13206121

Les parfums fermentaires, dominants à l’ouverture de la bouteille, s’estompent avec une brève aération. On découvre alors de jolis parfums de melon, de framboise blanche et de concombre, tirés en bouche par une trame délicate, qui fera un bel accord avec une assiette d’antipasti ou une salade de fenouil et d’agrumes aux crevettes nordiques.

Domaine Les Béates, Coteaux d’Aix-en-Provence rosé 2019

France 13,5 %

1,4 g/L BIO | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 11232261

Les vins de Pierre-François Terrat se distinguent par leur caractère vibrant, leur sapidité, et son rosé Les Béatines n’y fait pas exception. Très typé provençal par sa couleur, par son fruité cristallin et par ses accents iodés. Un vin de terroir et de plaisir qu’on servira autant à l’apéro qu’à table, avec un poisson à chair fine et les premières têtes de violon de la saison. Miam ! Surveillez de près son arrivée au courant de la semaine prochaine.

Les petits prix

Laurent Miquel, Cazal Viel Vieilles Vignes 2019

France 12 %

1 g/L | ★★1/2 | $

Code SAQ : 10510354

Retour en beauté pour ce rosé classique du Languedoc. Les syrah (50 %), grenache et cinsault sont cultivés sur les sols argilocalcaires de Saint-Chinian. Il en ressort un vin axé sur la retenue et la finesse, mais qui ne manque pour autant pas de parfums : melon, framboise, épices (plutôt typique de l’appellation) et laurier. Assez ample en bouche avec un fruité nourri et une acidité rafraîchissante. À un peu plus de 12 $, c’est toute une affaire !

Listel, Grain de Gris 2019, IGP Sable de Camargue

France 12,5 %

4,7 g/L | ★★ | $

Code SAQ : 270272

Année après année, le petit Listel gris se révèle impeccable. Listel est la marque de rosé la plus vendue dans le monde. Son origine remonte au 15e siècle, alors qu’on retrouve des traces de vignes sur « l’île de Stel ». Grenache, cinsault, merlot et cabernet donnent ici un rosé pâle au nez léger de framboise et d’agrumes. On devine un petit côté moelleux en bouche, mais l’acidité salivante lui apporte de l’équilibre. Finale saline et légèrement fruitée.

#BoireLocal

Domaine St-Jacques, Rosé 2019

IGP Québec 12,5 %

2,1 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 11427544

Le rosé de la famille Du Temple-Quirion est franchement très réussi dans sa mouture 2019. Nez fruité et floral net et expressif, mais délicat. La bouche, tout aussi franche et pure, se dessine avec légèreté et vitalité, tandis qu’une pointe amère ajoute à sa longueur et à son relief de saveurs. À ce prix, il vaut bien des rosés de Provence vendus à la SAQ.

Coteau Rougemont, Versant rosé 2019

IGP Québec 12 %

5,8 g/L | ★★ | $1/2

Code SAQ : 12644153

Situé sur l’ancienne seigneurie de Rougemont, en Montérégie, ce domaine qui appartenait à la congrégation des Oblats depuis 1935 et où l’on retrouve plus de 40 000 pommiers est acquis par la famille Robert en 2006, qui décide d’y planter des milliers de pieds de vigne. C’est aujourd’hui l’un des plus grands producteurs viticoles du Québec. Le style du Versant rosé se veut tendre et fruité. Il provient d’un assemblage des cépages sainte-croix et frontenac gris. Parfums de fraise confite, de cerise et d’épices. Un rosé de caractère qui se révélera à son meilleur à table.

En importation privée

Judith Beck, Pink 2019

Autriche 11 %

★★★1/2 | $$1/2

En importation privée via Vinealis

Judith Beck a repris le domaine de sa famille dans la région autrichienne du Burgenland, où elle pratique la biodynamie. Son rosé plaira à coup sûr à l’amateur de vin nature avec sa vitalité et son goût un peu funky. Les zweigelt et blaufränkisch sont vinifiés sans intrants, le vin est tout léger en alcool, mais fort en caractère. Disponible en caisse de 6.

Torre Raone, Lucanto 2018, Colline Pescaresi

Italie 12,5 %

2 g/L | ★★★ | $$1/2

Importation privée Olkades

Beaucoup de plaisir avec ce joli rosé italien élaboré avec du montepulciano d’abruzzo. Vinifié et élevé en cuve inox, il présente une couleur pâle aux reflets saumonés. Bouquet invitant au style provençal assumé : tonalités de zeste d’orange, de mandarine et de melon. En bouche, on a droit à une matière nourrie et enveloppante. L’ensemble est bien sec et d’une buvabilité contagieuse. Il ne reste qu’à souhaiter que la SAQ le commercialise un jour ! Disponible en caisse de 6.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

