Le trophée Calder ira à Makar ou Hughes ?

À l’instar de la séance de repêchage, la cérémonie de remise des trophées de la LNH ne sera pas tenue dans sa forme habituelle. Pas de visite à Vegas, pas de réunion dans une salle de spectacle et pas de remerciement sur la scène. Toutefois, puisque 85 % des matchs ont été disputés cette saison, l’échantillon sera assez grand pour élire les joueurs les plus méritants de cette étrange campagne.

Au titre de recrue de l’année, Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, et Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, seront parmi les candidats les plus sérieux.

Au cours de leur première saison au sein du circuit Bettman, les deux défenseurs ont compilé des statistiques similaires.

Avec 53 points, dont huit buts, en 68 matchs, Hughes devançait Makar par seulement trois points (12 buts, 38 passes). Les deux ont également été des figures dominantes de l’attaque massive de leur équipe avec une récolte respective de 25 et 19 points.

Rendus disponibles par vidéoconférence, Samuel Girard et Antoine Roussel ont débattu de la candidature de leur coéquipier respectif.

« Plus cérébral »

« Makar est difficile à couvrir. C’est un patineur très explosif qui me fait penser à [Nathan] MacKinnon, a indiqué Roussel. Cependant, Quinn est plus cérébral. Il analyse plus le jeu et fait des jeux plus à succès, alors que Makar fait des jeux plus compliqués. Si on perdait Quinn, c’est certain qu’on ne serait plus la même équipe. »

Cet argument vaut également pour Makar. Malgré ses 21 ans, l’Albertain a été le joueur le plus productif de l’Avalanche, derrière MacKinnon.

« Cale est arrivé avec nous dans les séries l’an dernier. Réussir à faire ça, c’est quelque chose de grandiose. Les séries, c’est une autre game. C’est intense et c’est dur, a raconté Girard. Cale sera une vedette dans la LNH. D’ailleurs, ça en est déjà une. »

« Un McDavid à la défense »

Titulaire de cette récompense en 2013, Jonathan Huberdeau a profité de cette tribune pour ajouter son grain de sel.

« Ils sont pas mal uniques comme défenseurs. Makar me fait penser un peu à [Aaron] Ekblad quand il est arrivé avec nous, a indiqué l’attaquant des Panthers de la Floride. Quant à Quinn, il est rapide. On peut le constater lors des prolongations à trois contre trois. Il fait des jeux pour que l’équipe gagne. »

Quel est le verdict d’Huberdeau ?

« Je donnerais le [trophée] Calder à Makar. C’est un surdoué. Comme un [Connor] McDavid à la défense. »