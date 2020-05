Les cloches sonneront ce matin dans toutes les églises pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 75 ans. C’est en effet le 8 mai 1945 que le premier ministre anglais Winston Churchill et le président américain Harry Truman annonçaient la fin de la guerre et déclaré ce jour comme étant le Jour de la Victoire. À cette occasion, toutes les églises avaient simultanément fait sonner leurs cloches à 11 heures du matin.

En mémoire de ce moment historique, l’Église catholique de Québec a invité toutes les paroisses à s’unir pour une grande envolée symbolique en faisant résonner les cloches de ses églises à 11 heures ce matin. Quelque 131 000 Québécois ont pris part à la Deuxième Guerre mondiale et participé à l’effort de libération de l’Europe.

Reddition de l’Allemagne nazie

Le 8 mai 1945. La Seconde Guerre mondiale en Europe s'est terminée deux fois. Le 7 mai 1945, dans une petite école de briques rouges de la ville française de Reims, le représentant allemand Alfred Jodl signe l'instrument de reddition inconditionnelle au nom du haut commandement nazi. Des représentants des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS ont signé au nom des Alliés. Cela, cependant, était inacceptable pour l'Union soviétique, qui voulait une signature définitive et complète dans la capitale allemande signée par leur principal général, Georgy Zhukov. Dwight D. Eisenhower, le commandant suprême des Alliés, a accepté, et la signature finale a été fixée au lendemain. Dans les ruines de Berlin, Wilhem Keitel, Hans-Georg von Friedeburg et Hans-Jürgen Stumpff ont signé la capitulation pour l'Allemagne. Les marchandages politiques et diplomatiques entre les Alliés occidentaux ont empêché la signature physique du document jusqu'à presque 1 heure du matin le 9 mai, mais il a été antidaté au 8 mai, Jour de la Victoire. Sur la photo, le commandant allemand Wilhelm Keitel signe la dernière reddition inconditionnelle de l'Allemagne dans les ruines de Berlin.

Au coeur de l’urgence

La Journée mondiale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge est célébrée chaque année, le 8 mai. Cette date commémore l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant, le fondateur de la Croix Rouge, né le 8 mai 1828 et mort le 30 octobre 1910. La Croix-Rouge canadienne a pour mission d'améliorer la vie des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et à travers le monde. Le thème de la campagne 2020: Au coeur de l’urgence.

Anniversaires

Nathalie Roy (photo), députée de Montarville (CAQ), ministre de la Culture et des Communications, 56 ans...Lars Eller, attaquant des Capitals de Washington, 31 ans...Enrique Iglesias, chanteur, fils de Julio Iglesias, 45 ans...Nathalie Normandeau (photo) ex-politicienne et ex-animatrice radio, 52 ans...Melissa Gilbert, actrice américaine de télé (La petite maison dans la prairie) 56 ans...Sylvain Cossette, auteur-compositeur-interprète, 57 ans...Claude Castonguay, la père de la carte d’assurance-maladie, 91 ans.

Disparus

Le 8 mai 2000. André Fortin (photo), 37 ans, surnommé Dédé Fortin, auteur-compositeur, chanteur (les Colocs), multi-instrumentiste... 2018. Big Bully Busick, 63 ANS, lutteur professionnel avec la World Wrestling Federation (WWF)... 2017. David Molson, 88 ans, ancien président et propriétaire des Canadiens de Montréal de de 1964 à 1972... 2017. Jean-Pierre Lachance, 61 ans, impliqué socialement au sein de plusieurs organisations (Club de curling de Chicoutimi, le Carnaval souvenir de Chicoutimi et surtout au Club de Golf Port Alfred... 2016. Nick Lashaway, 28 ans, acteur américain connu pour son rôle dans The X-Files... 2014. France St-Louis, 63 ans, la mère du hockeyeur québécois Martin St-Louis des Rangers de NY... 2013. Jeanne Cooper, 84 ans, actrice américaine... 2012. Maurice Sendak, 83 ans, écrivain et illustrateur américain... 2010. Claude « Red » Charest, 87 ans, père de l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest... 2005. Jean Carrière, 76 ans, romancier français... 2003. Janine Fluet, 77 ans, comédienne et actrice québécoise... 1997. Ambroise Lafortune, 79 ans, personnalité marquante du monde artistique québécois... 1982. Gilles Villeneuve, 30 ans, pilote de Formule 1.