Moins de morts sur les routes au Québec

Moins de personnes ont perdu la vie dans un accident de la route l’année dernière au Québec, selon le bilan annuel de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), publié vendredi.

La SAAQ a recensé 333 décès à la suite d’accidents en 2019, soit 22 de moins qu’en 2018.

Le nombre de personnes gravement blessées a lui aussi diminué de manière importante l’année passée, passant de 1435 en 2018 à 1334. Par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, il s’agit d’une chute de presque 12 %.

«Je suis heureux de constater que le bilan routier annuel s'est encore amélioré. Il ne faut évidemment pas diminuer notre vigilance sur les routes, mais plutôt continuer nos efforts visant la diminution du nombre de décès et de blessés», a commenté par communiqué le ministre des Transports, François Bonnardel.

En tout, le taux d’accidentés, qu’ils soient graves ou non, a légèrement baissé en comparaison à 2018.

Quand on s’intéresse plus précisément aux jeunes de 15 à 24 ans, l’un des groupes les plus à risque, les données rendues publiques vendredi par la SAAQ sont assez encourageantes.

Si 44 d’entre eux ont malheureusement perdu la vie sur les routes, il s’agit d’une amélioration de près de 24 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. On observe cette tendance, à peu près dans la même proportion, lorsqu’on fait l’analyse pour les personnes dans cette tranche d’âge qui ont été grièvement blessées.

Pour ce qui est des motocyclistes, un autre groupe traditionnellement surreprésenté dans ces statistiques, le nombre de décès est sensiblement le même en 2019 qu’en 2018, soit 47 par rapport à 49 l’année précédente.

Les chiffres pour les piétons sont aussi stables: 71 sont décédés en 2019, un de plus qu’en 2018.