Québec n'est pas tenté d'éliminer la TVQ

QUÉBEC – Le gouvernement Legault va devoir soutenir les nombreux Québécois qui ont perdu leur emploi en raison de la crise sanitaire, et la commande coûtera cher avec un taux de chômage qui a grimpé de 9,1 % en avril pour atteindre 17 %. Mais il n'est pas question pour l'instant de suspendre temporairement la TVQ.

À terme, le ministre des Finances, Éric Girard, prévoit un déficit de «12 à 15 milliards $» en 2020-2021, a-t-il rappelé vendredi à LCN.

«Il y a énormément d’incertitude. Comment va aller le déconfinement? Est-ce qu’à l’automne, il y aura une deuxième vague [de propagation]? Il y a des éléments positifs aussi: est-ce qu’il y aura un remède, un vaccin?» a expliqué M. Girard avant d’y aller de son estimation.

«Essentiellement, nous estimons à ce stade-ci, avec ce que nous savons, sous l’hypothèse qu’on déconfine tranquillement au mois de mai dans le respect des règles sanitaires, que le PIB va chuter de 5 % à 6 % en 2020», a-t-il indiqué.

Il y a deux mois, le Québec d’avant la crise sanitaire prospérait pourtant économiquement dans les vallées verdoyantes et son plus important problème était certainement la pénurie de main-d’œuvre. Selon M. Girard, les autorités ont décidé de «fermer 40 % de l’économie pour contrôler l’épidémie au Québec», tandis que la province entrait dans «la plus grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale».

D'autres façons de dynamiser l'économie que dans les taxes

Clément Gignac, ex-ministre provincial du Développement économique, maintenant économiste en chef d'iA Groupe financier, suggère de suspendre pendant deux mois les taxes de vente, soit la TPS au fédéral et la TVQ au Québec, pour redynamiser l’économie et faire en sorte que les gens achètent davantage.

«On envisage toutes les options, mais ce n’est certainement pas cette option qui est en haut de la liste présentement, a répondu Éric Girard au sujet de la TVQ. On observe, partout où il y a un déconfinement, que les gens demeurent prudents. La consommation, ce n’est pas là que la reprise va se manifester de la façon la plus dynamique. Je prends la suggestion, j’en reçois plusieurs.»

Nouveau complément budgétaire en juin

L’élimination de la taxe de vente ne figurera donc pas au prochain énoncé budgétaire que compte présenter le ministre des Finances en juin prochain. Rappelons que le gouvernement de François Legault a présenté son budget quelques jours avant que la pandémie n’atteigne et frappe le Québec.

Selon M. Girard, ça ne veut pas dire que plus rien ne tient au niveau de plusieurs dépenses prévues. Il faudra, d’après lui, simplement réajuster si nécessaire les dépenses selon les besoins en santé, la priorité absolue dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

«Le budget a permis de dire aux Québécois que 2019 a été une année exceptionnelle et que 2017 et 2018 avaient été de très bonnes années. Le Québec n’est jamais entré dans une récession en meilleure posture économiquement et d’un point de vue de finances publiques», s’est réjoui le ministre.

«Ce qui se passe maintenant, c’est qu’on a une récession et le secteur privé, la consommation et l’investissement, va fléchir. Le budget était stimulant, il demeure pertinent, mais on va avoir beaucoup plus de dépenses, notamment en santé. Il faut donner tous les moyens que nous pouvons pour aider la santé à faire face à la pandémie. Chaque ministère est responsable de revoir ce qui lui avait été accordé et d’évaluer si c’est toujours pertinent étant donné ce qu’on sait maintenant. Il est possible qu’on fasse des réaménagements à l’intérieur des enveloppes qui avaient été accordées.»

Un «énoncé complémentaire» est donc attendu de la part du ministre Girard au début de l’été. Au programme: révision des prévisions économiques, mise à jour plus précise du déficit prévu pour 2020-2021 et la facture reliée à la santé depuis l’éclosion de l’épidémie de COVID-19 au Québec.