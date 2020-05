Quoi regarder à la télévision samedi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 9 mai.

«Salut Bonjour Week-end»

Prenez votre premier café du week-end avec Ève-Marie Lortie et son équipe composée d’Alexandre Dubé (nouvelles), Geneviève Hébert-Dumont (météo), Jean-Michel Bourque (sports), Annie-Soleil Proteau (culture) et Vincent Dessureault (réseaux sociaux), qui effectuent une mise à jour de l’actualité des dernières heures et mettent un peu de soleil dans votre début de journée avec diverses trouvailles. Samedi, 6h, TVA.

Photo d’archives

«Les Boys»

Au cœur de la cinquième saison de la série diffusée de 2007 à 2012 à Radio-Canada, Stan se remet de son malaise à l’hôpital et décide de profiter de son état pour émouvoir Léopold (Michel Charette) et l’amener à renoncer à son projet de vendre la brasserie. Bob (Marc Messier) doit lancer la nouvelle programmation du Canal Monsieur. Samedi, de 6h à 8h, Prise 2.

«Parcs aquatiques de l’eXtrême»

Il s’écoulera sûrement quelques mois avant qu’on puisse aller s’éclater dans les glissades d’eau, mais la seule vue d’un toboggan mythique de 22 mètres dans une forêt polonaise pourrait étancher la soif de sensations fortes de quelques-uns d’entre nous. Aussi, on serpente sur une glissade de Las Vegas et on dompte «le monstre», l’impressionnant «The Beast», dans un parc à thème à ambiance «Far-West» en Espagne. Samedi, 9h, Évasion.

Photo Wenn.com, Daniel Deme

«Mr Bean»

25 ans après ses premières années de gloire, l’immortel Mr Bean (Rowan Atkinson) accumule encore les gaffes, rediffusées encore et encore, au grand plaisir des fervents d’humour britannique. Qu’il s’occupe d’un bébé dont le landau est accroché à sa voiture, qu’il fasse trempette à la piscine publique, qu’il pique-nique au parc, qu’il aille au cinéma avec sa petite amie ou qu’il dorme à l’hôtel, Bean a toujours le chic pour se mettre dans le pétrin. Samedi, 10h, ICI ARTV.

Photo Sony Pictures

«Il pleut des hamburgers 2»

Film d’animation de 2013, suite du premier volet sorti en 2009. Un inventeur a pour mission de retrouver et reprogrammer son appareil capable de changer l’eau en nourriture, qui produit maintenant des aliments géants animés d’une vie propre. Samedi, 14h15, TVA.

Photo Courtoisie, Radio-Canada

«En direct de l’univers»

La fête des Mères était le prétexte idéal pour France Beaudoin et son équipe de sortir de leur confinement et nous offrir une édition spéciale d’«En direct de l’univers». À partir de suggestions reçues sur la page Facebook de l’émission, on gâtera les mamans avec des airs significatifs. Quelle pièce vous fait penser à votre mère? Quelle chanson la fait danser? Quelle mélodie voudriez-vous lui offrir? Le nom d’aucun(e) invité(e) participant à ce rendez-vous qui s’annonce émouvant n’a encore filtré. Samedi, 19h, ICI Radio-Canada Télé.

«La fiancée de Chucky»

Classique du cinéma d’horreur américain – pour de bonnes ou de mauvaises raisons –, c’est le quatrième film de la franchise de la poupée maléfique Chucky. Ce dernier retrouve celle qu’il a aimée de l’époque de sa vie humaine et renvoie l’esprit de la jeune femme dans une poupée. Les tourtereaux partiront ensuite en quête de leurs corps humains. Samedi, 23h, Cinépop.