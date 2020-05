Soins de longue durée: des syndicats canadiens veulent une refonte complète du système

OTTAWA – Les ravages causés par la pandémie de COVID-19 dans les résidences pour ainés ces dernières semaines ont incité le Congrès du travail du Canada (CTC) à réclamer des changements majeurs dans le système des soins de longue durée.

L’organisme syndical demande à ce que le secteur soit pleinement et rapidement intégré au système public et régi par la Loi canadienne sur la santé. Il réclame une dotation suffisante de personnel, et de meilleures conditions pour les travailleurs.

«La pandémie actuelle a dévoilé les conséquences de décennies de réduction du financement et de privatisation dans le secteur des soins de longue durée», a indiqué Hassan Yussuff, président du CTC, vendredi, par voie de communiqué.

«La tragédie à laquelle nous assistons découle directement de l’implantation d’un modèle à but lucratif. Les soins de longue durée doivent être fournis à titre de service public», a-t-il poursuivi.

Au milieu du mois d’avril, quatre décès sur cinq liés à la COVID-19 au Canada avaient eu lieu dans des résidences de soins de longue durée.

Le CTC rappelle que des changements fondamentaux à ce système de soins sont demandés depuis plusieurs années au Canada par le personnel de la santé, les syndicats et ceux qui travaillent auprès des personnes âgées.

«Le système actuel est défectueux, a dit M. Yussuff. Nous devons renverser les compressions du financement et éliminer la dangereuse recherche de profit dans le secteur. Il aurait été possible de prévenir ce à quoi nous avons assisté depuis le début de la crise.»