Tony Heffernan a influencé Gilles Duceppe

Heffernan a commencé sa carrière en dirigeant des équipes de football à Montréal-Nord. Par la suite, il a fait le saut au Collège Mont-Saint-Louis pour y diriger plusieurs formations des Kodiaks dans les années 1960.

Durant son passage de 10 ans à cette école du quartier Ahuntsic, il a dirigé plusieurs étudiants-athlètes qui sont devenus des personnalités publiques.

Parmi elles, on retrouve le politicien Gilles Duceppe et l’animateur Claude Mailhot.

De belles leçons de vie

L’ancien chef du Bloc québécois s’est remémoré plusieurs anecdotes lorsque Le Journal l’a contacté vendredi.

« J’ai connu Tony en 1962 à sa première année au Collège », a raconté M. Duceppe.

« Claude Mailhot et moi avions réussi à faire le gros club ensemble. Lors d’un match contre Sainte-Marie, on avait un joueur de trop et c’est moi qui avais dû enlever mes épaulettes. J’avais cédé ma place à Claude qui était plus jeune. Il était tout un joueur. »

En plus de se tenir actif, M. Duceppe a appris plusieurs leçons de vie qui l’ont aidé durant sa carrière politique.

« On avait perdu en finale de division, a-t-il expliqué. Tony nous avait demandé d’aller encourager les vainqueurs à leur match suivant. C’était toute une leçon de vie qu’il venait de nous inculquer. »

La saison suivante, M. Duceppe avait vécu une situation particulière lors du camp d’entraînement.

« J’étais en lutte pour le poste de porteur de ballon partant contre un gars plus gros que moi. Durant la semaine d’un match, le gars en question avait décidé de ne plus jouer. Tony m’avait demandé d’aller le convaincre de revenir. »

« C’était tout un défi. C’était tout un dilemme. Il a joué la première demie. Ça n’a pas fonctionné. Tony m’a envoyé sur le terrain pour la deuxième demie et on a gagné le match. »

« Il nous disait continuellement de penser à l’équipe en premier », raconte le politicien.

Un homme discret

M. Duceppe et ses anciens coéquipiers des Kodiaks voyaient leur ancien entraîneur plusieurs fois par année à différentes occasions.

« Durant la pandémie, j’ai appelé Tony trois ou quatre fois. Lors de mon dernier contact avec lui, il disait qu’il était en pleine forme, qu’il mangeait bien et qu’il faisait de la méditation. »

« Il y a eu un cas de COVID-19 dans sa résidence et il a été confiné. Il trouvait ça long. On savait peu de choses de sa vie privée. »

♦ Tony Heffernan a aussi œuvré au hockey, basketball et volleyball, notamment.