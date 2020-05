Tout le monde doit prendre ses responsabilités

Je me demandais si je rêvais ce matin en lisant votre chronique. Je trouve assez grave que « Fille blessée en voie de guérison » ait le culot de justifier son comportement d’aller voir ailleurs, parce que supposément ça va mal dans son couple. Si on regarde ça froidement, c’est une manière de dire « J’ai triché mon conjoint, mais je ne suis pas responsable ». Et elle ose se plaindre du fait que son amant manquait de sérieux envers elle puisqu’il avait plusieurs maîtresses en même temps, en plus de n’avoir jamais eu l’intention de quitter sa femme pour elle.

Elle se plaint d’être tombée sur un gars pas sérieux, mais elle n’a pas le courage de se regarder elle-même pour constater que la loi de l’attraction existe et que quiconque fraude son conjoint prend des risques. La loi du retour, ça existe.

Si elle ne comprend pas ce que je tente de lui expliquer, voici mon histoire. J’ai aimé de tout mon cœur une femme avec ses deux enfants. Le plus jeune avait un an et demi quand j’ai commencé à la fréquenter. Pendant 8 ans, je me suis comporté comme leur vrai père, puisque le géniteur était un irresponsable.

Et puis tout à coup, après avoir supposément discuté avec une amie tout l’été, elle s’est donné le droit d’aller voir ailleurs. Toute mêlée ensuite et pour ne pas m’avouer sa grosse bourde, elle m’a juste dit en guise d’expli-cation quand j’ai découvert l’affaire : « Je t’aimais avant, mais je me suis rendu compte que je ne t’aime plus ». Tout ça pendant qu’elle se promenait sur les réseaux contacts en se demandant si c’était mieux ailleurs.

Quant à moi, le bonheur, on se le fait soi-même, et ce n’est pas en se demandant si l’herbe est plus verte ailleurs que chez soi qu’on améliore son sort. Il ne faut jamais confondre attirance sexuelle et amour véritable. Dommage que certaines personnes de sexe féminin, comme elle, croient au prince charmant au lieu d’accepter la vie simplement. Le bonheur existe à l’intérieur de soi.

Je vis une grosse injustice, car j’ai donné tout mon amour à ces enfants qui n’étaient pas les miens. Et eux pareillement ne comprendront jamais pourquoi leur mère a cédé à ses pulsions comme une adolescente. Mais qu’elle ne vienne jamais, comme celle de ce matin, se plaindre que des gars sérieux, ça n’existe pas. En homme positif que je suis, je suis par ailleurs convaincu que mon cœur finira par guérir et que quelque chose de meilleur m’attend au bout du chemin.

Steeve

Je partage votre constat. C’est pourquoi dans la foulée, je conseillais fortement à cette personne d’entreprendre un ménage dans sa vie de couple pour ne pas risquer de répéter la même erreur. J’apprécie votre positivisme et suis convaincue qu’il vous mettra sur la voie du bonheur.