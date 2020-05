FRAPPIER, Maurice



À l'Hôpital Général de Québec, le 26 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Maurice Frappier, époux de madame Nicole Pépin, fils de feu Élisa Brault et de feu Irénée Frappier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Christian Lacroix) et Jean-Sébastien (Valérie Giffard); ses petits-enfants: Thomas et Simon Lacroix; ses frères et ses sœurs: Jean-Paul (feu Marielle Vallée), Odette (feu André Gariépy), André, Pierre et Serge; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Pépin: Marcel (Maryse Vigeant), Lucie et Michel (Louise Desrosiers); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Guy (feu Huguette Beaudin) et le beau-frère des membres de la famille Pépin: feu Denis (feu Angèle Monast), feu Suzanne (feu Pierre Monet) et de feu Marc (Marie-Andrée Fournier). Tu laisses un grand vide dans nos vies, toi qui auras toujours été pour nous un guide et un mentor, mais surtout un grand ami. Homme aux mille projets, puisses-tu maintenant reposer en paix. Sincères remerciements au personnel du département 300 de l'Hôpital Général pour les bons soins prodigués.