LEMAY, Magella



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Magella Lemay, époux de feu dame Carmen Côté, fils de feu Adrien Lemay et de feu Simone Desmeules. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Yves Bonenfant), Judith (Michel Thibault), Simon (Danielle Cloutier) et Hugues; ses petits-enfants: Madeleine, Odile, Vincent, Céline, Benoît, Alexandre, Nicolas et Cathy; ses arrière-petits-enfants: Albert, Raphaëlle, Étienne, Édouard et Gabriel; ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Gérard), Rolande (feu Maurice), Jean-Paul (feu Arlette), Denise (Jean-Marc), feu Brigitte (feu Roger), Adrienne (René), Marc-André (Gisèle), Lise, Martin (Diane) et son frère de cœur Ghislain Tremblay. Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Clément (Jeannine), feu Rolland, feu Julie, feu Léopold (Micheline), feu Normand (Rachel), feu Armance (feu Arthur), feu Henri (Nicole), Jacques (Paule), feu Louis-Georges (Geneviève), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4ième étage du centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec, 550 Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1S 2J5.