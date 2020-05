PICHET, Jeanne d'Arc Breton



Elle était et restera toujours une maman, une mamie, une soeur, une complice. Femme de coeur, toujours à la recherche du bien-être des autres et de la beauté en toute chose, sa générosité et son dévouement ont toujours été le moteur de sa vie. Tout comme elle l'aurait fait, c'est avec amour, tendresse et grandeur d'âme que nous vous annonçons le décès de Madame Jeanne d'Arc Pichet, survenue le 25 avril 2020 à l'hôpital Laval, à l'âge de 94 ans et 10 mois, épouse de feu Joseph-Clair Breton, fille de feu Marie-Blanche Asselin et feu Léon Pichette. Elle laisse derrière elle ceux et celles qu'elle a tant aimés: sa fille Maryse et son fils feu Normand (Dorothée Bonnenfant, conjointe) (Josée Pouliot, ex-épouse et son conjoint); ses frères et sœurs: Joseph, feu Simone (feu Claude Garneau), feu Ferdinand, feu Jean-Paul (feu Gertrude Lockwell), feu Marguerite; ses petits- enfants: Eveline (Donald Dubé et leurs enfants), Olivier (Mireille Gingras et leurs enfants), Marjolaine (Félix Lemire et leurs enfants); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Bernard (Rena Poulin), Sr Eva, Cécile (feu Roland Vachon), feu Sr Lucienne, feu William, feu Lucien, feu Arthur, feu Annette, feu Françoise (feu Léonide Champagne); ses neveux et nièces: Marlène Garneau (Richard Lapointe et leurs enfants), Carl Garneau (Louise Sanonera), Annie Garneau (James Dupont et les enfants), Lise Vachon ( Réjean St-Hilaire et leurs enfants), Rémi Vachon (Pauline Langevin et leurs enfants), Hélène Vachon (feu Fernand Rouleau et leurs enfants), Robert Breton (Mireille Vachon ex-conjointe et leurs enfants), Damien Breton (Thérèse Couture et leurs enfants), Denise Breton (Gilles Gilbert et leurs enfants), Francine Breton (Denis Lessard et leurs enfants) René Breton (Colette Grondin), Émilien Breton (Louise Roy et leurs enfants, Gérard Breton (Jeanne Nadeau). À tous les amis(es), connaissances, voisins, voisines de toutes les époques de sa vie qui lui ont apporté, joie, rires, support et qui l'ont aimée, elle vous dit merci. À sa fille de coeur qui se reconnaîtra, pour son dévouement et son amour inconditionnel, sa force et sa présence rassurante, elle te dit "je t'aime".Les funérailles sont sous la direction de