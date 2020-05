PARIS, Brigitte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2020, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Brigitte Paris, épouse de monsieur O'Neil Biron. Elle était la fille de feu Gaston Paris et de feu Rita Belhumeur. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil, outre son époux O'Neil, ses enfants: Steeve et David; ses petites-filles: Alexa et Malie Biron; ses sœurs et beaux-frères: Marlaine (Richard Caron), feu Manon (Serge Laflamme), Lina (Jean-François Cardinal), Suzie (Francois Thibault), Nicole (Marc Gagné); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Biron: Lorraine (feu Jean-Marie Gaudreau), Raymonde Biron (feu Florent Turmel), feu Réjeanne (Yvon Côté), Carole Biron (feu Fernand Fournier), feu Léandre; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie son médecin Dr Gilles Caron pour son dévouement. Étant donné les circonstances actuelles, une cérémonie sera célébrée ultérieurement pour lui rendre un dernier hommage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Site web : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire