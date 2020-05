PELLETIER, Francine



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 avril 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Francine Pelletier, conjointe de monsieur Serge Labbé, fille de feu madame Liliane Bédard et de feu monsieur Roger Pelletier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint serge, ses fils: Frédérick, Jean-François (Cynthia Maltais); ses petits-enfants: Alexia, Zak et Kevin; ses frères: Mario, serge (Denise Leclerc), Lucie (Richard Bernard, Claude (Nathalie Bertrand) et Chantal (Jean Lesage); ainsi que neveux, nièces, autres parents et amis.