DOBSON, Wilbrod (Bill)



À la maison Paul-Triquet, est décédé M. Wilbrod (Bill) Dobson né à St-Louis-du-Ha!Ha! dans le Témiscouata, le 30 avril 2020 à l'âge de 84 ans. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Joan Ruud Dobson, ses enfants: Sandra (Florent Plamondon), Karl (Mireille Prévereau), Johanne, Eric (Chantal Thériault); ses petits-enfants: Marc Plamondon (Mélissa), Marie-Claude Plamondon (Rémi), Benoit (Roxanne), Pierre-Luc (Alexandra), Audrey-Anne (Steven), Adam, Heidi et Anthony; ses arrière- petits-enfants: Tommy, Olivier, Kimberley, Sophia, Derek, Hayden et Elena; ses frères: Clermond, Yves, Jacques, Yvon et leurs épouses; sa sœur Idola; sa belle-sœur Francine (feu Jean-Guy); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis (es) du R22eR et de son centre de ski de fond Le Refuge. La famille tient à remercier tout le personnel de la maison Paul-triquet pour les excellents soins prodigués durant le séjour de notre père. Tout geste de reconnaissance pourra se traduire par un don à la résidence Paul-Triquet (Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale.)