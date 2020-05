BOILY, Gilles



À l’Hôpital Cité de la Santé de Laval, le 1er mai 2020, à l’âge de 83 ans, est décédé M. Gilles Boily, époux de Lucie Lapointe. Fils de feu Mme Germaine Mimeault et de feu M. Henri Boily. Natif de Dolbeau, il demeurait à Laval. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Esther (Daniel Thompson), Martine et Patrice; ses petits-enfants: Dominic, Michael et Charlie Anne; ainsi que son frère Denis (Raymonde Bilodeau). Il était aussi le frère de feu Camille (Colette Boulianne), feu Carmen (Bernard Fortin), feu Micheline (Réal Angers), feu Yvon (Nicole Dallaire), feu Michel (Carole Boivin), feu Conrad. Il laisse également dans le deuil, de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.