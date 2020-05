TURCOTTE, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Denis Turcotte, entouré de son affectueuse épouse et de sa famille aimante. Il demeurait à Québec. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Turcotte et de feu madame Jeanne Lizotte.Il laisse dans le deuil son épouse des dernières 48 années et amour de sa vie, Nicole Giroux; ses deux filles aimées: Josée (James) et Julie ainsi que ses petits-enfants: sa petite-fille adorée Annabelle et son petit-fils Maxwell. Il laisse dans le deuil sa sœur Lise (Réjean Genest); son beau-frère et ses belles-sœurs: Jean-Guy Guilbaut, Francine Beaudoin et Carole Falardeau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux: Denis (Francine Fortin) et Pierre (Lina Picard); ainsi que de nombreux neveux et nièces et leurs enfants. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs ainsi que leurs conjoint(e)s: Cécile (André Robitaille), Lucien (Françoise Aubé), Robert (Marie Doré), Pauline (André Aubé), Thérèse, Christine, Roland, André (Nicole Brown), Raymond, Jean et Pierre; ainsi que son petit-fils Alexander, et Verna Musgrove. Après un bref début de carrière dans les forces armées Canadiennes, il a ensuite joint le Service de police de la Ville de Québec où il a travaillé avec passion jusqu'à sa retraite. Monsieur Denis Turcotte s'est marié avec l'amour de sa vie madame Nicole Giroux en 1971. Monsieur Denis Turcotte était un grand homme de famille qui était toujours prêt à aider ses proches et sa communauté. Il aimait la vie, les voyages en famille, la bonne cuisine et faire la fête avec sa famille et ses amis. Son sens de l'humour contagieux, sa grande générosité et son affection nous manquent tous déjà énormément. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418-683-8666. Site web: www.cancer.ca.