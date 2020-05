GUAY, Nicole Normand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mai 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Nicole Normand, épouse de monsieur Jean-Marie Guay, fille de feu Marcel Normand et de feu Bernadette Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Marie; ses enfants: Frédéric et Stéphanie; ses petits-enfants: Dereck Miller et Aleksia Guay; sa sœur et son frère: Ghyslaine Normand (Jean-Claude) et Jean-Pierre Normand (feu Ann), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec Qc, G1S 3G3.