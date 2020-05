RABY, Albert



Au CHSLD Christ-Roi, à Québec, le 2 mai 2020 à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Albert Raby, des suites d'une courte maladie non liée à la COVID-19. Il était l'époux de dame Gertrude Picard et le fils de feu Frédeline Bélanger et de feu Jean Raby. Il a longtemps habité Charlesbourg.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Brigitte (René Turgeon), Judith (Roger Larochelle), Bruno (Sylvie Coulombe), Céline (Denis Poulin), Chantal (Rychard Gagnon) et Patrice (Line Grammond); ses petits-enfants: Laurence, Mathilde, Guillaume, Sarah, Thomas, Bernard, Béatrice, Jacinthe, Hubert et Maxime; son arrière-petite-fille: Romie; ses sœurs: Adrienne (Léon Bonneau) et Léonide (feu Henri Breton); son beau-frère Jean-Paul Picard (feu Lina Raby); sa belle-sœur Gertrude Brisson (feu Claude Picard); de nombreux neveux, nièces et cousins, cousines. Il est allé rejoindre sa sœur Raphaëlla; ses frères: Raphaël (Lucie Picard) et Camille; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard: Bertrand (Rosanne Couture), Roland et Gilles (Monique Paré).La famille tient à remercier le personnel dévoué du CHSLD Christ-Roi, particulièrement celui de l'unité prothétique et celui du 6e étage, pour l'excellente qualité des soins prodigués et des services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, www.alzheimer.ca/fr/federationquebecoise