KUDIRKA, Marie-Marthe Turcotte



Madame Marie-Marthe Turcotte-Kudirka s'est éteinte à Dollard-des-Ormeaux le 26 avril 2020 à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse tendrement aimée de feu Jonas Kudirka. Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie, Denise, Anne; son gendre Bernard Boily et ses deux petites-filles adorées: Audrey (Philippe Mahbeer) et Claudia. Elle laisse également sa sœur Simone Turcotte-Fortin, sa belle-sœur Irène Bilodeau, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD VIGI DDO, et particulièrement le personnel de l'aile du 1er Est pour tous les soins et attentions prodigués au cours des deux dernières années. Un merci additionnel aux membres du CUSM qui sont venus prêter main-forte durant les derniers jours à l'équipe de VIGI DDO.Elle retournera sur la Côte-Nord où elle a passé plus de 47 heureuses années. Elle reposera ensuite au cimetière de Forestville, près de son époux bien-aimé. Sa famille et ses amis se rappelleront d'elle comme une féministe en avant de son temps qui est allée au bout de ses rêves. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Secours aux Lépreux (www.slc-lr.ca/).