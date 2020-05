VIGNOLA, Gilles



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Gilles Vignola, survenu à Québec le 2 mai 2020. Il était l'époux de Michèle Gagnon, fils de feu Berthe Proulx et de feu Louis Vignola. Il habitait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Jean-Philippe (Élisabeth Jean), Alexandre (Marie-Josée Lévesque) et Louis-Antoine (Marie-Michèle Dumont); ses petits-enfants: Sam, Loucy et Hugo, Léo et Béa, Sara-Ève; sa sœur Anna (feu Antoine Guy); son frère Marcel (Bernice Malenfant); sa belle-sœur Suzanne Gagnon (Georges Painchaud); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur décédés avant lui: Maurice (feu Rosanne Turcotte), Pierre-Paul, Jean-Louis (Rachel Otis), Georges (Murielle Gendron), Onésime-Bidou (Gemma Fournier), Romuald (feu Fernande Martin) et Julie. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de la clinique externe d'oncologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ainsi que l'équipe des soins palliatifs pour leurs excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone: 1-866-343-2262. https://societederecherchesurlecancer.ca/2020/fr/subvention?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fund-the-unfunded&utm_content=fr-search-extensions-annonce&gclid=CjwKCAjwwMn1BRAUEiwAZ_jnEosCTK9rESSX1DemZCUlFH1XQ_PCD5MMAzR40Wamw7XU8y2TiasFFRoCeRoQAvD_BwE