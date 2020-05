LOUBIER, Henriette



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de dame Henriette Loubier, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mai 2020, à l'âge de 73 ans, épouse de monsieur Denis Fréchette. Elle demeurait à Charny et était originaire de St-Martin-de-Beauce.Les funérailles seront célébrées dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Denis Fréchette; ses frères et soeurs: Ghislaine (Claude St-Sauveur), Francis, Diane et André (Dominique Comtois); son beau-frère Richard (Lise Villeneuve) et sa belle-sœur Pauline (Jacques Richard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents dame Germaine Pépin-Loubier et monsieur Placide Loubier ainsi que ses frères Jean, Gervais et Fabien. La famille tient à remercier la Dre Johanne Théorêt, du CLSC Haute-Ville, pour l'accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8 tél. : 418-656-4999.