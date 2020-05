BELLEAU, Pierre



À St-Lambert, le 22 avril 2020, est décédé à l'âge de 73 ans, monsieur Pierre Belleau, époux de madame Nicole Amnotte. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Manon Côté) et Véronique (Eric Muravsky); ses petits-enfants: Charles, Catherine, Albert, Juliette,et Edouard; ses sœurs: Rachel et Yolande; ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Coopérative funérairedu Grand Montréal