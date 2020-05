TRÉPANIER, Conrad



À la Maison Beauport, Québec, le 3 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Conrad Trépanier, époux de feu dame Colette Robert. Né à Québec, le 16 février 1926, il était le fils de feu de dame Eva Rioux et de feu monsieur Charles Trépanier. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Monsieur Trépanier laisse dans le deuil ses filles: Lucie (David Scadding), Marie (Christian Crosby); ses petits-enfants: Robert Scadding (Catherine Tremblay), Laura Scadding (Thomas Fabian), Émilie Crosby (Samuel Handy), Antoine Crosby; ses arrière-petites-filles: Zsofia Fabian, Elise Scadding; ses belles-sœurs: France Trépanier, Denise Robert, Nicole Robert, Jeannine Paradis; son beau-frère Simon Robert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre tous les membres de sa famille qui l'ont précédé. Durant sa vie active, Conrad a été un grand amateur de golf, ski alpin, ski de fond, vélo et camping. Il était apprécié pour sa courtoisie, sa gentillesse et son sens de l'humour. Il était un papa et un grand-papa extraordinaire. Lucie et Marie sont reconnaissantes envers leur cousine Roselyne pour ses nombreuses visites d'amitié à la Maison Beauport que leur père appréciait beaucoup. Nous remercions également nos cousines Carole et Claude pour leur soutien continu. Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers la Dre Marie-Josée Latouche pour ses bons soins et sa grande humanité et envers quelques perles rares de la Maison Beauport pour leur dévouement constant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636 et à la Fondation des maladies de l'œil, Site: www.fondationdesmaladiesdeloeil.org, Tél. : 1-877-654-0835. Les funérailles sont sous la direction de