CHOUINARD, Renaud



On ne voit bien qu'avec le cœur.L'essentiel est invisible pour les yeux....Le 5 mai 2020, à l'âge de 81 ans et 11 mois, nous a quittés Renaud Chouinard, fils de feu Ovide Chouinard et feu Maria (Célina) Bouchard à l'Hôpital St-François d'Assise.Il laisse dans le deuil son épouse Noëlla Lavoie et sa fille Marie-Hélène; ses petits-fils: Gabriel et William et leur père Jocelyn Boutet; ses frères et ses sœurs: Majella (feu André Dubé), feu Valmont, Yolande (feu Michel Déoux), Dolorès, feu Ghislaine, Lisette, Laurier et Chantal; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean-Guy (Pauline Gagné), feu Francis (Jeannette Voyer) et Claire (Jean-Marie Chassé), ainsi que parents et amis, et en particulier André-Guy Lavoie (Nancy Gagnon), Marie-France Chassé (Denis Caouette) et Ginette Lagacé (Claude Bourget).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, téléphone: 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org.