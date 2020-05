DEFOY

Rolande Faucher-Bussières



À l'hôpital régional de Portneuf, le 5 mai 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Rolande Faucher-Bussières épouse de monsieur Claude Defoy. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Faucher-Bussières laisse dans le deuil, outre son époux Claude, ses enfants: Alain, Line (Jean Raymond) et Stéphanie (Mark-André Asselin); ses petits-enfants: Antony, William et Jordan; son frère et ses sœurs: Robert Faucher (Louisette Julien), Gilberte Faucher-Leclerc (feu Gérard Pelletier) et Florence Faucher (feu Yvon Julien) et sa belle-sœur Rita Defoy (feu Léopold Delisle). Elle est allée rejoindre ses autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Defoy. Elle laisse également dans le deuil sa filleule Diane Faucher ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille adresse des remerciements sincères aux membres du personnel de l'hôpital régional de Portneuf, unité des soins palliatifs, pour leurs bons soins et leur chaleur humaine, tout particulièrement aux infirmières Dominique et Manon ainsi qu'aux préposés Guylaine et Robert.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca.