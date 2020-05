Aussi bien les oublier

Les propriétaires de terrains de golf s’attendent au cours des prochains jours à recevoir la permission du directeur national de la santé publique d’ouvrir leurs allées aux amateurs qui piaffent d’impatience de pratiquer leur sport favori. Il en est tout autrement avec les nombreux tournois de golf qui rassemblent des centaines de golfeurs chaque saison. Plusieurs organismes et fondations ont déjà renoncé à les tenir en raison des mesures de distanciation physique et sociale. Yves Fournier et André Drolet, qui organisent le Tournoi de golf de l'alimentation de l'est du Québec, m’annoncent l'annulation de la 56e présentation de l’évènement qui devait se tenir le 6 juillet et reportent le tout au 5 juillet 2021. Des politiques de remboursement ou de dons aux trois Fondations bénéficiaires ont été mises en place.

Nouveau directeur général

Photo courtoisie

Christian Milette (photo) est depuis le 4 mai dernier le nouveau directeur général du Centre Mgr Marcoux. Il succède à Ann Ruel qui, au cours des dernières années, avait, par sa rigueur et son dynamisme, fait un travail colossal pour remettre le Centre sur la bonne voie financière. Elle avait aussi dirigé de main de maître la relocalisation du Centre et son aménagement dans les locaux actuels. Pour revenir à Christian Milette il a été, au cours des 7 dernières années, directeur général de Ressourcerie Lévis. En raison de la crise de la COVID-19, le personnel du Centre Mgr Marcoux ne peut réintégrer ses locaux présentement.

Cabano flambe

Photos courtoisie

Le 9 mai 1950. Le village de Cabano est la proie des flammes. Trois jours plus tôt, la ville de Rimouski avait subi le même sort. À Cabano, l’incendie aurait été allumé par une étincelle de l’incinérateur de la scierie Pelletier. 100 pompiers de diverses municipalités du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine sont venus se joindre aux villageois et aux volontiers des paroisses voisines pour combattre l’incendie. Plus de 150 habitations et bâtisses diverses sont la proie de l'élément destructeur. Le 6 mai, à Rimouski, le feu avait rasé 359 maisons et avait laissé 2 000 personnes sans abri.

Anniversaires

Photo courtoisie

Joanne Boivin (photo), animatrice de radio de Québec (M 102,9 FM)...Josée Hallé, jeune retraitée du Groupe Resto-Plaisirs...Louis Martin, associé Groupe Martin...Pierre Bouvier, chanteur principal du groupe Simple Plan, 41 ans...Donald “Archy” Beaudry, producteur, animateur radio...Billy Joel, chanteur américain, 71 ans...Candice Bergen, actrice de cinéma, 74 ans...L’abbé Jean-Marie Brochu, Monsieur le Bonheur, 94 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 09 mai 2019. Jim Hawkes (photo), 84 ans, député de Calgary-Ouest à la Chambre des communes du Canada de 1979 à 1993...2018. Ben Graves, 45 ans, musicien américain surtout connu pour son rôle de batteur dans le groupe Murderdolls...2017. Jean Mailland, 80 ans, écrivain, parolier et réalisateur français pour le cinéma et la télévision...2015. Elizabeth Wilson, 94 ans, actrice américaine dont la carrière a duré près de 70 ans...2014. Joe Wilder, 92 ans, trompettiste, chef d'orchestre et compositeur américain...2013. Huguette Oligny, 91 ans, actrice et comédienne québécoise...2012. Vidal Sassoon, 84 ans, coiffeur, homme d’affaires et philanthrope anglais...2008. Pascal Sevran, 62 ans, animateur, parolier et écrivain français...2002. Renaude Lapointe, 90 ans, ex-journaliste et sénatrice...2001. Marie Cardinal, 72 ans, romancière française...1999. Gilles Richer, 61 ans, créateur de "Moi et l'autre".