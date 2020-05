PELLETIER, Alain (Tom)



À son domicile, après un courageux combat et entouré de l'amour de sa conjointe, de ses filles et son gendre, est décédé à l'âge de 61 ans et 4 mois monsieur Alain Pelletier. Il était le fils de madame Gracia Dubé et de feu Monsieur Ulric Pelletier. Il laisse dans le deuil son épouse madame Suzanne Dubé, ses filles: Anie-Pier et Marie-Ane, conjointe de Jonathan Chouinard, ainsi que leurs enfants qu'il chérissait Élodye, Magalye, Louis-Philip et Laurye-Ane. Il laisse également dans le deuil, sa mère madame Gracia Dubé et son conjoint monsieur Gérard Pelletier; son frère Normand (Denise Cloutier); ses soeurs: Diane (Louis-Marie Tremblay) et Marlaine (Bernard Bourgault); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille de feu madame Aline Gamache et feu monsieur Yvon Dubé: Lise (Roger Bélanger), Lucie (Jacques Cloutier), Johanne (Gérald Picard), Danielle (Dominique Mercier), France (Richard Duval), Alain, Gilles (Maryse Pelletier), Serge (Mylène Aubé). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, oncles et tantes ainsi que de nombreux amis, ses compagnons de chasse et d'anciens collègues de travail de Bombardier Transport et de Transbois. Un merci spécial est adressé au Dre Annie Mercier pour son dévouement, sa disponibilité et son écoute. Également à Marie-Claude Clavet infirmière et à ses collègues du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny; à Christine Robichaud infirmière ainsi qu'à son équipe (infirmières, ergothérapeute, travailleur social) du soutien à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9 www.fondationdelamaisondhelene.org.