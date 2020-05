BIARDEL, Claude



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le samedi 2 mai 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Biardel, époux de feu dame Micheline Gauthier. Il était le fils de feu Jean Biardel et feu Madeleine Jaleau. Il laisse dans le deuil sa conjointe Danielle Durand; sa fille Sabrina Biardel (Sylvain Audet); ses petits-enfants: Ludovic et Frédérique; sa sœur Michèle (Jacques Coly), ainsi que ses neveux et nièces.La famille tient à remercier sincèrement le Dr Pierre Huneault de la clinique médicale St-Louis ainsi que le personnel du département de gériatrie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Le courage dont tu as fait preuve est admirable. Tu es parti si vite, repose en paix… Nous pensons très fort à toi Claude, tu nous manques énormément … ! Les funérailles sont sous la direction de