Chez QUB Musique, Offenbach côtoiera les Rolling Stones

Nicolas Pelletier vient de mettre au monde un bébé pas comme les autres. C’est lui qui a supervisé la création de QUB Musique, le Spotify québécois que Québecor a lancé lundi dernier, et c’est donc lui, le directeur, qui était le mieux placé pour expliquer au Journal en quoi ce nouveau service d’écoute musicale en continu va se démarquer de ses gigantesques rivaux sur le marché. Explications en cinq points.

1. De la musique québécoise partout

C’est la raison d’être de QUB Musique, claironnée par tous ses artisans, mais comment ça va se traduire dans l’application? En mettant les artistes québécois en vedette dans toutes les sections de QUB, mais aussi en saupoudrant les chansons d’ici dans toutes les listes de lecture au lieu de les rassembler dans un même coin. «On ne va pas les ghettoïser, dit Nicolas Pelletier. Ce n’est pas vrai qu’il y a juste de la musique américaine qui peut se retrouver dans une liste pour un souper romantique.»

Photo courtoisie

Dans une version ultérieure de QUB, on pourra se faire suggérer des artistes similaires à celui qu’on écoute, une fonctionnalité très pratique sur les sites comme Spotify ou Apple Music. Là encore, on veut décloisonner les Québécois qui s’y retrouvent tous classés dans de mêmes grandes catégories de type Musique du monde ou Chanson francophone. Ainsi, explique M. Pelletier, Offenbach pourrait apparaître parmi les artistes suggérés aux fans des Rolling Stones. «Félix Leclerc, Jean Leloup et n’importe quel autre groupe d’ici se retrouvent dans le même paquet, comme si c’était le même style musical. Pourtant, tu peux aimer Offenbach et les Stones, mais pas Félix et Offenbach.»

2. Histoire

Dans le même souci de mettre en vitrine la musique québécoise, parcourir le contenu de QUB Musique donnera aussi l’occasion de (re)découvrir les grands courants musicaux qui ont marqué la province. Actuellement, on peut revivre l’époque des boîtes à chansons. «On va replonger dans le yé-yé des années 60, dans la folk peace and love des années 70 avec les Harmonium et les Séguin, on s’en va chez les poètes d’ici, dans la new-wave québécoise», énumère Nicolas Pelletier.

3. Redevances plus élevées

Bonne nouvelle pour les créateurs et ayants droit, QUB Musique sera plus généreuse à leur égard. Par contre, pour avoir accès aux millions de chansons dans les catalogues des distributeurs, ils doivent jouer selon les mêmes règles que leurs concurrents, c’est-à-dire remettre les mêmes pourcentages aux artistes. Comment contourner le problème? Avec un tarif mensuel plus élevé pour les abonnés et, en parallèle, en cherchant de nouveaux modèles pour devenir «un joueur qui va améliorer les choses pour les ayants droit d’ici», indique Nicolas Pelletier.

Photo courtoisie

4. Contenu éditorial

QUB Musique ne veut pas seulement diffuser des chansons. Des reportages sur des sujets touchant la musique sont déjà disponibles. Éventuellement, des performances vidéo de même que des balados pourraient s’ajouter à l’offre. Nicolas Pelletier : «Nous avons une petite équipe éditoriale menée par le chef de contenu André Péloquin. On a aussi des pigistes spécialisés dans des genres qu’on maîtrise moins, comme le classique ou le métal. Nous ne voulions pas y aller à l’aveuglette, mais plutôt être solides dans tous les genres.»

5. Les goûts des vedettes

Musiciens, comédiens, animateurs, joueurs de hockey : des personnalités d’ici seront invitées à partager leurs goûts musicaux. En attendant, QUB Musique a demandé aux vedettes de la COVID-19, les travailleurs essentiels (pharmaciens, épiciers), de dresser leurs listes musicales. Il n’est pas exclu que l’initiative de sonder monsieur et madame Tout-le-monde se répète.