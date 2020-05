Ciné nostalgie: «Gladiateur» a 20 ans!

Sorti le 5 mai 2000 sur les écrans nord-américains, le «Gladiateur» de Ridley Scott a permis à Russell Crowe de mettre la main sur son unique Oscar. Afin de fêter dignement ce 20e anniversaire, voici plusieurs faits amusants...

- Après «Amistad», le scénariste David Franzoni a signé un contrat avec Dreamworks pour la livraison de trois autres scripts. Lors de la réunion préliminaire à «Gladiateur», Steven Spielberg voulait s’assurer de trois éléments. En effet, il tenait à ce que le futur film se déroule dans la Rome antique, qu’il y ait des scènes dans le Colisée et que des scènes de combats avec des épées et des animaux s’y tiennent. Ce n’est qu’après avoir obtenu l’assurance de Franzoni que c’était le cas que le patron de Dreamworks a donné son feu vert.

- Afin de recruter Ridley Scott, les producteurs ont eu l’idée de lui montrer «Pollice verso» (expression latine signifiant «le pouce renversé»), célèbre tableau de Jean-Léon Gérôme sur lequel on voit un gladiateur dans l’arène. Le pouce renversé ou levé était utilisé par la foule pour signifier la victoire ou la défaite (qui équivalait à la mort) du combattant. «Ce tableau m’a parlé de l’Empire romain dans toute sa gloire et sa méchanceté. J’ai su à ce moment-là que j’étais accro», a indiqué le cinéaste quelques années plus tard.

- Une rumeur persistante circule à l’effet que Ridley Scott aurait d’abord proposé le rôle de Maximus à Mel Gibson. Rien n’est plus faux. Sur les ondes de CNN, le réalisateur a indiqué que Russell Crowe «a toujours été mon premier choix».

- À l’inverse de Maximus, personnage de fiction, Commodus (Joaquin Phoenix) et Lucilla (Connie Nielsen) ont réellement existé.

- Bénéficiant d’un budget de production de 103 millions $, «Gladiateur» a été tourné de janvier à mai 1999 en Angleterre, au Maroc et à Malte où a été construite une réplique partielle du Colisée. Au premier tour de manivelle, seules 32 pages du scénario avait été écrites!

- Seul le tiers du Colisée a été construit. D’une hauteur de près de 16 mètres, ce décor était en bois et en plâtre. Le reste du monument a été ajouté par ordinateur en post-production.

- Les scènes censées se dérouler dans les forêts de Germanie ont été filmées en Angleterre, près de la ville de Farnham. Ridley Scott a obtenu la permission exceptionnelle de brûler les arbres parce que la Commission locale devait détruire un tiers de la végétation.

- Oliver Reed, l’acteur qui incarne Proximo, est mort d’une crise cardiaque pendant le tournage. Ridley Scott a donc fait mourir le personnage dans le film et a utilisé des technologies par ordinateur afin d’ajouter le visage d’Oliver Reed sur un figurant pour terminer certaines scènes.

- Deux semaines après le début du tournage, Joaquin Phoenix a décidé de prendre du poids afin de conférer une impression de puissance à l’écran.

- Cinq tigres ont été utilisés lors de la scène dans l’arène lorsque Maximus se bat contre Tigris.

- Russell Crowe s’est blessé à de très nombreuses reprises sur le plateau. Les lacérations visibles sur son visage lors de la première scène de combat sont bien réelles, son cheval ayant reculé dans un arbre. De surcroît, l’acteur australien s’est cassé un pied, fêlé la hanche, déplacé des tendons et a perdu toute sensation dans son index droit pendant deux ans après un coup reçu pendant une scène de duel à l’épée.