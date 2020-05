COVID-19: trois nouveaux décès à Québec

Le coronavirus continue de gagner du terrain à Québec alors qu’après deux journées sous le signe de la stabilité, on a déploré, samedi, trois nouvelles victimes et un bond des infections dans quatre milieux de vie de la capitale.

• À lire aussi: Maintenant 36 986 cas de COVID-19 et 2786 décès au Québec

Aux Jardins d’Évangéline, deux personnes de plus ont rendu l’âme après avoir contracté la COVID-19, portant à huit le nombre de décès dans cette résidence privée de Beauport qui héberge de nombreuses religieuses âgées.

De plus, cinq employés supplémentaires y ont reçu un diagnostic positif à la maladie. Le nombre d’usagers atteints est inchangé à 54, selon le dernier bilan des autorités sanitaires.

L’autre décès est survenu au Jeffery Hale. Dans cet hôpital où le coronavirus s’est montré impitoyable, il y a eu jusqu’à présent 40 morts. Par ailleurs, un 96e employé est infecté par la maladie.

Manoir et Cours de l’Atrium

Pendant ce temps, au Manoir et Cours de l’Atrium, à Charlesbourg, une éclosion prend de l’ampleur : le virus touche désormais 23 usagers (une hausse de 6) et 9 employés (en hausse de 2), mais personne n’est décédé de la COVID-19 à ce jour. Les lieux comptent 617 unités.

Finalement, le Havre Trait-Carré est la dernière résidence où le bilan des infections s’est alourdi sur la rive nord du fleuve. Deux nouveaux résidents souffrent du coronavirus, portant à cinq le nombre d’usagers positifs à cet endroit.

En tout, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a annoncé, samedi, 46 nouveaux cas de coronavirus sur son territoire, dont 14 sont reliés à l’un ou l’autre des neuf lieux d’éclosion reconnus, ce qui laisse penser que le coronavirus continue de se transmettre, également, dans la communauté.

Dans la région de la Capitale-Nationale, il y a maintenant 1073 cas positifs de coronavirus, dont 470 personnes guéries, ainsi que 72 décès. Six personnes sont toujours aux soins intensifs dans les hôpitaux, qui desservent également l’Est-du-Québec.

Dans un communiqué de presse, le CIUSSS rappelle, comme il le fait quotidiennement, qu’il est continuellement à la recherche de personnel qualifié — infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, personnel d’entretien et des services alimentaires — et qu’il est possible de postuler en contactant le 1 844 220-2227.

Stable en Chaudière-Appalaches

Pendant ce temps, en Chaudière-Appalaches, la situation semble sous contrôle. Le CISSS de cette région a rapporté, samedi, cinq nouveaux cas de contamination sur son territoire. Il n’y a aucun nouveau décès dans cette région depuis lundi dernier et le bilan des victimes se maintient donc à huit.

Toutefois, un nouveau résident a attrapé le virus au Manoir Liverpool où l’on dénombre maintenant 30 malades du côté des usagers et toujours 14 du côté des travailleurs de la santé.

Dans la région de la Chaudière-Appalaches, il y a maintenant 425 cas positifs de coronavirus, dont 323 personnes rétablies. Sept personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.