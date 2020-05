COVID-19: un Comité d’action pour relancer l’activité des tribunaux

OTTAWA – Un Comité d’action sur l’administration des tribunaux en temps de pandémie COVID-19 a été installé vendredi par le ministre fédéral de la Justice et le président du Conseil canadien de la magistrature.

Le Comité d’action aura pour charge d’examiner les renseignements sur la santé et la sécurité fournis par l’Agence de la santé publique du Canada.

«Le Comité d'action fournira un leadership national pour appuyer le travail des gouvernements provinciaux et territoriaux, des différents tribunaux et de leurs administrateurs dans le rétablissement progressif du fonctionnement complet des tribunaux du Canada», a indiqué vendredi le département fédéral de la Justice, par voie de communiqué.

Dans la perspective d’une reprise graduelle des tribunaux, le Comité d’action aidera les autorités à assurer la sécurité et le bien-être des utilisateurs des tribunaux.

«Cette collaboration et nos orientations communes à l'échelle nationale fourniront aux juges en chef et aux responsables de l'administration des tribunaux des conseils et du soutien pendant qu'ils adapteront leurs activités dans le contexte de la COVID-19», a affirmé David Lametti, ministre fédéral de la Justice.

«Grâce au Comité d'action, nous miserons sur les progrès que nous avons réalisés pour nous acquitter de notre devoir de rendre justice à tous les Canadiens, même en temps de crise», a mentionné pour sa part Richard Wagner, juge en chef du Canada et président du Conseil canadien de la magistrature.

Composé de neuf membres, le Comité d’action est coprésidé par le ministre Lametti et le juge en chef Wagner.