CARON, Laurette Jobin



Au CHSLD du Fargy, Québec, le 3 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Laurette Caron, épouse de monsieur Jean-Marc Jobin. Née à St-Georges de Beauce le 26 mars 1939, elle était la fille de feu dame Éliane Boily et de feu monsieur Ernest Caron. Elle demeurait à Québec.Outre son époux Jean-Marc, elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie Jobin (Robert Thibault); sa petite-fille Sabrina Dionne (Christian); son arrière-petit-fils Félix; son frère Gaetan (Claudette); son beau-frère Gaston (lise); ses belles-sœurs: Micheline Jobin, Doris Poulin, Yvette Caron; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD du Fargy pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de