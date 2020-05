Dans un cul-de-sac

Le repêchage des joueurs amateurs se veut un incontournable.

Tout d’abord, il s’agit d’une tribune exceptionnelle pour les jeunes espoirs. Et c’est aussi un moment anticipé par les décideurs des équipes de la LNH pour racheter des contrats, mais surtout pour transférer des effectifs.

Toutefois, dans le contexte actuel, comment réaliser des transactions quand on ne sait pas si la saison 2019-2020 sera complétée, pas plus s’il y aura des séries ?

Quand on ne veut pas envisager la solution la plus logique, celle de tout mettre en place pour la prochaine campagne, on multiplie les scénarios, et, en fin de compte, on soulève les interrogations.

Croyez-vous que si Marc Bergevin apprenait demain que son équipe est des éliminatoires parce que la formule des séries permet la participation de 24 ou 20 formations plutôt que 16 – ça semble être l’idée la plus intéressante pour les propriétaires – il suggérerait que la date limite des transactions soit prolongée jusqu’à une semaine de la fin du calendrier régulier ?

Mais encore là, des séries avec 24 clubs obligeraient les dirigeants à annuler ce qu’il reste au calendrier régulier.

Le DG du Canadien pourrait malgré tout apprécier l’opportunité, surtout après une saison aussi décevante, alors que son organisation était en voie de rater un autre rendez-vous avec le grand tournoi de fin d’année.

Bye bye la fin du calendrier

Pour l’instant, la formule qui semble gagner en popularité chez les intervenants de la ligue, c’est bye bye la fin du calendrier et souhaitons la bienvenue aux 24 meilleurs clubs avec des séries 2 de 3 au premier tour.

Revenons au repêchage qui est un événement particulier parce qu’il représente une option importante pour toutes les équipes qui veulent en profiter pour concocter des transactions majeures et du même coup donner un nouveau souffle à leurs organisations.

Dans le contexte actuel, Bergevin devrait modifier son plan d’action. N’avait-il pas planifié de se servir de ses choix pour tendre l’hameçon et voir si certains de ses homologues seraient intéressés à discuter « affaires » ?

Assurément !

Mais la présentation du repêchage, avec les conditions actuelles, ne permettrait aucune transaction, sauf en ce qui concerne des choix de la séance. Pas étonnant qu’on garde en perspective une date à la fin de septembre.

Mais au fait, où jouera Alexis Lafrenière en septembre ?

La tradition

Beaucoup de scénarios avec plusieurs interrogations.

Il serait donc plus logique de fermer les livres et de préparer la prochaine saison.

Qu’on nous vante la tradition de la coupe Stanley, je veux bien croire Gary Bettman, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, la santé de la population devrait être la principale préoccupation. Et si on a déjà annulé une campagne complète parce que les propriétaires voulaient un partenariat à leur avantage, pourrait-on reconnaître que les événements des deux derniers mois sont beaucoup plus importants, beaucoup plus sérieux ?

Également, terminer la saison 2019-2020 et se lancer ensuite dans un long et épuisant tournoi de deux mois, devant des gradins inoccupés, sont des arguments qui ne tiennent pas quand on nous parle de respecter la tradition de la coupe Stanley.

La Ligue nationale a besoin d’argent. Elle a des concessions en danger.

Mais doit-on résoudre un problème en créant un autre problème ?