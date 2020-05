Des employés se négocient des augmentations de salaire

La générosité des programmes d’urgence mis en place au cours des dernières semaines crée de réels ennuis de recrutement pour au moins le quart des entreprises qui souhaitent reprendre leurs activités.

« Le recrutement était déjà difficile avant la COVID. Mais depuis, c’est encore pire, estime Patrick Lessard, coactionnaire et directeur du service à la clientèle de Club Piscine Super Fitness, de Brossard. À l’évidence, c’est plus l’fun de jouer à la Xbox à 2000 $ par mois, que de se lever pour venir travailler. »

Photo Yves Daoust

Malgré un taux de chômage qui a explosé pour atteindre maintenant les 17 % au Québec, les entreprises de tous les secteurs d’activité peinent à intéresser les étudiants et autres travailleurs à reprendre l’ouvrage.

La Prestation canadienne d’urgence (PCU) proposée par Ottawa s’élève à 2000 $ par mois. Les prestations pour étudiants (PCUE) varient, elles, de 1250 $ à 1750 $.

« Pour les travailleurs à temps partiel ou les étudiants qui faisaient normalement 15 à 20 heures par semaine, c’est loin d’être évident », reconnaît Frédéric Guérin, PDG de la chaîne Club Tissus.

Ce dernier est quand même parvenu à convaincre la plupart de revenir travailler. Comme d’autres entreprises par contre, il lui a fallu pour ce faire bonifier les salaires de ses employés de 1,50 $ à 2,50 $ l’heure.

Monnayer son retour

Le détaillant de piscine de Brossard n’a pas pu y échapper non plus.

« Certains de nos employés voulaient monnayer leur retour. Ils nous disaient qu’ils n’étaient pas sûrs de vouloir revenir tout de suite. Que si on augmentait leurs conditions de 3 $ de l’heure, ils pourraient y penser. Notre saison forte, c’est maintenant. On ne pouvait pas attendre la fin des programmes ; on n’a pas eu le choix d’augmenter tout le monde. »

Cet effet pervers frappe les détaillants de plein fouet, confirme le président du Conseil québécois du commerce de détail, Stéphane Drouin.

« On estime qu’au moins 15 % préfèrent ne pas revenir avant la fin de leurs prestations. [...] Ils ne réalisent pas qu’ils ont une responsabilité de retour au travail. »

Mise en garde de Trudeau

La Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) soutient que 83 % des PME québécoises ont dû procéder à des mises à pied ces dernières semaines, et pas que dans le commerce de détail.

De plus, selon le dernier coup de sonde de la FCEI auprès de ses membres, 23 % connaissent des difficultés de rappel d’employés qui préfèrent bénéficier de la PCU.

« Le gouvernement a été bien intentionné. Avec le temps par contre, on pourrait modifier les mesures pour encourager le retour des travailleurs », affirme son vice-président affaires nationales, Jasmin Guénette.

Tâchant d’endiguer le problème, le premier ministre Trudeau a rappelé hier qu’un travailleur ne pouvait continuer à toucher la PCU s’il refuse le retour au travail, où les conditions de sécurité sanitaire sont respectées.