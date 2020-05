Destin prometteur pour un quart-arrière franco-ontarien

Très peu de finissants peuvent se targuer d’avoir décliné une offre de Clemson et de LSU, les champions des deux dernières années dans la NCAA, mais Christian Veilleux est l’un d’eux.

Avec des offres de 22 équipes en Division 1 en poche, le quart-arrière franco-ontarien d’Orléans dans la région d’Ottawa dont le paternel est né à Québec avait le choix des cadeaux. Veilleux a finalement a arrêté son choix sur les Nittany Lions de Penn State le 29 avril où il évoluera à l’automne 2021.

« Plus jeune, je n’aurais jamais cru recevoir des offres de Clemson et de LSU, a confié Veilleux. C’était vraiment fou de recevoir une offre des deux meilleures équipes de la dernière saison. Ce ne fut pas évident de dire non à Clemson. »

Autres options

Champions nationaux en 2018 et finalistes l’an dernier dans un revers de 42-25 face aux Tigers de LSU, les Tigers de Clemson étaient parmi les quatre équipes que Veilleux avait identifiées avant d’arrêter son choix.

En plus de Penn State et de Clemson, le quart-arrière de 6 pi 4 po et 200 livres a aussi considéré Tennessee et Duke dans son choix final. Au-delà du prestige de Clemson et de LSU, Veilleux avait tissé des liens depuis plusieurs années avec Penn State, liens qui ont pesé lourd dans sa décision.

« On se connaissait depuis longtemps, résume-t-il au sujet de sa relation avec l’institution mythique. J’ai participé à plusieurs camps d’été à Penn State pendant plusieurs années. L’école a beaucoup d’histoire, il y a un bon programme de football, les entraîneurs sont gentils et c’est plus près de chez moi. J’ai toujours beaucoup aimé Penn State. Plus jeune, je les suivais à la télévision et c’est un rêve qui se réalise. Le partant l’an prochain terminera en 2021 et j’aurai l’opportunité de me battre pour le poste de partant dès ma deuxième saison. C’est un facteur qui m’a influencé. La NFL est un gros rêve et Penn State va m’aider à accomplir ce rêve. »

Atouts

S’il devait se pincer pour y croire à certains moments, Veilleux a toutefois toujours cru possible de mériter une bourse d’études dans la NCAA. Il n’était pas le seul puisque les Wolverines du Michigan lui avaient soumis une offre dès sa 10e année.

« J’ai toujours su que je serais capable de jouer dans la NCAA, affirme-t-il. J’avais confiance en mes moyens. J’aurais pu dire oui à Michigan, mais je voulais attendre. Je savais que j’aurais d’autres opportunités. J’ai suivi le processus. »

Qu’est-ce qui a retenu l’attention d’autant de réputés programmes ?

« J’ai les habiletés pour lancer avec force et précision, mentionne-t-il. Je suis aussi capable de courir. Je suis plus athlétique que certains le pensent. Pour ma dernière année au Maryland, je veux utiliser mon cerveau pour battre les défensives adverses et non seulement mes habiletés physiques. Je veux aussi améliorer la force et la précision de mon bras quand je lance le ballon en mouvement. J’aimerais aussi ajouter une dizaine de livres cette année et me présenter à Penn State pour ma première saison entre 220 et 225 livres. »

« Pour vous donner une idée comment Christian est spécial, il a été l’un des trois seuls quarts-arrières de la classe de 2021 à qui Clemson a offert une bourse, de renchérir le responsable de Gridiron Academy, Victor Tedondo, qui veille au développement de Veilleux depuis l’âge de 10 ans. S’il n’y a pas de changements, Penn State est le meilleur endroit pour Christian. Il affronte des Américains depuis l’âge de 11 ans en participant à des camps aux États-Unis. C’est un gars très, très intelligent. Son plus grand défi est de prendre du poids en prévision de son entrée dans la NCAA. »

Soutien non négligeable

Les quarts-arrières canadiens qui s’établissent au sein d’un programme de premier plan dans la NCAA sont plutôt rares.

Pour atteindre cet objectif, Christian Veilleux s’est tourné vers les États-Unis pour compléter son parcours secondaire. Après une saison à Canisius (Buffalo) en 2018, il disputera à l’automne sa deuxième campagne à The Bullis School, école située à Potomac, au Maryland.

« Il y a encore des stéréotypes que les quarts-arrières canadiens ne peuvent pas percer dans la NCAA, mais on me fera confiance si je démontre que je suis capable de jouer à un haut niveau, mentionne Veilleux. Tu peux aller dans un bon programme de la NCAA en demeurant au Canada, mais la meilleure option pour moi était de m’en aller aux États-Unis. Ce déménagement m’a aidé dans mon recrutement, et j’ai pu montrer que j’étais capable de faire la transition. J’ai été capable de survivre. »

Dans son cheminement, Veilleux a pu compter sur l’appui de Michael O’Connor, qui a vécu un parcours très similaire. Natif également d’Ottawa, le quart-arrière des Argonauts de Toronto a lui aussi opté pour nos voisins du sud pour compléter son parcours secondaire avant de signer à Penn State, où il n’est resté qu’une saison. Le départ vers la NFL de l’entraîneur-chef qui l’avait recruté l’a convaincu de rentrer au pays et de se joindre aux Thunderbirds de UBC, qu’il a menés au titre de la Coupe Vanier dès sa première saison en 2015.

Points à améliorer

Pour avoir dirigé les deux au Gridiron Academy à Ottawa, Victor Tedondo est bien placé pour les comparer. « La grosse différence entre les deux est que Christian est plus doué physiquement », affirme l’ancien porteur de ballon des Gee Gees d’Ottawa. « Il est même plus doué physiquement que Jesse Palmer [né à Toronto, il a grandi à Ottawa], qui a été partant avec les Gators de Florida et joué dans la NFL avec les Giants. Christian est vraiment dynamique et est du même moule que les quarts-arrières d’aujourd’hui. Christian doit améliorer la force de son bras, qui est moins puissant que celui de Michael, qui a été comme un grand frère pour Christian, qui a pu le voir grandir et apprendre de ses erreurs. Il est spécial parce qu’il peut faire beaucoup de choses. Je serais surpris s’il n’est pas partant à sa 2e saison à Penn State. Je pense qu’il possède le potentiel pour évoluer dans la NFL un jour. »